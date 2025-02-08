¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï8Æü¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë22Æü¤ÎJ1Âè2Àá¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îimase¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡imase¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï±þ±ç²Î¤òÃ´Åö¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï!ÁÇÅ¨¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹!¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¡¼!ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡ÅöÆü¤Ï¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¾ìÆâ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤ä¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£