本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年2月のサービス終了タイトルは12本。今月は約11年続いたラインストラテジーRPG「メルクストーリア」や、メディアミックス作品「ひぐらしのなく頃に」を原作としたセミオートバトルRPG「ひぐらしのなく頃に 命」、「真・三國無双8」をベースに開発されたスマホ向けアクションRPG「真・三國無双 M」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンや、外伝・メモリアル版アプリのリリースといった今後の施策などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年2月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 フィッシュアイランド リヴァイブ G・O・P 2023年10月26日 2025年2月6日 職場少女 Fighting! IYAGAMES 2024年1月18日 2025年2月7日 Wolf Toxic (ウルトキ)オオカミ男に気をつけろ アリスマティック 2018年3月1日 2025年2月10日 開放空間:Over Field NetEase 2024年10月15日 2025年2月17日 Hood: Outlaws & Legends オーイズミ・アミュージオ 2022年4月5日 2025年2月18日 クリプトキャッチ!釣り★スタ BLRD 2024年6月20日 2025年2月20日 真・三國無双 M ネクソン 2023年11月22日 2025年2月20日 茜さすセカイでキミと詠う マイネットゲームス 2017年4月20日 2025年2月25日 三国ぱれっと~花咲く英雄譚~ ANTIC TECNOLOGY 2023年12月20日 2025年2月25日 ひぐらしのなく頃に 命 マイネットゲームス 2020年9月3日 2025年2月27日 カートライダー ドリフト ネクソン 2023年1月9日 2024年2月27日 メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 - Happy Elements 2014年1月31日 2025年2月27日

2025年2月27日15時 サービス終了

メーカー:Happy Elements

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、2014年にリリースされた「メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -」からのアップデートを経て、2018年にリニューアルされたスマートフォン向けゲームタイトル。モンスターを癒やすことができる「癒術士」が存在する世界を舞台に、癒術士の見習いである少年を中心とした冒険が描かれる。

画面をタップすることで仲間を呼び出し、戦わせるラインストラテジーアクションとなっていて、キャラクターたちが次々とアクションを起こしていくバトルは爽快。召喚したユニットを強化したり後退させたりと、襲いくるモンスターとの駆け引きなどが魅力的な作品となっている。

【メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 - プロモーションムービー】

2024年11月27日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年2月27日15時となることが明かされた。「メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -」のリリースから約11年の歴史に幕を下ろすこととなる。

公式サイトでは今後のロードマップも公開されており、ストーリーは第二部最終章にて堂々完結。ギルドバトルについては2月26日0時をもって終了する。さらに、2月末にメインストーリーと国別ストーリー、ユニットとモンスターのデータなどを収録した「メモリアルアプリ」がリリースされることも案内されている。

なお、サービス終了時に保持している「有償ダイヤ」については払戻が行なわれる予定。払戻の申込期間は5月29日11時までとなっている。

□サービス終了に関するお知らせ

・Google Play「メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 -」のページ

・App Store「メルクストーリア - 癒術士と鐘の音色 -」のページ

2025年2月27日18時 サービス終了

メーカー:マイネットゲームス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、竜騎士07氏原作の「ひぐらしのなく頃に」を原作としたAndroid/iOS向けゲームアプリ。シナリオは竜騎士07氏の原案協力による完全新規ストーリーが展開される。なお、運営は2022年12月にディ・テクノから移管されたマイネットゲームスが担当している。

物語を進めていくメインクエストのほか、他プレーヤーが編成したパーティと戦うことができるPvPモード「対抗戦」や、ランキング形式でスコアを競い合うイベントなど、様々なコンテンツが楽しめる。また、多数実施されてきた他作品とのコラボや季節イベントなども本作の魅力の1つとなっている。

□「ひぐらしのなく頃に 命」公式サイト

2025年1月17日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年2月27日18時となることが明かされた。2020年9月30日のサービス開始から約4年半での終了となる。

サービス終了告知後も復刻イベントやセレクトガチャなどが開催。過去の限定報酬やキャラクターを手に入れられるチャンスとなっている。最新情報についてはゲーム内のお知らせやXで確認できるので、ぜひチェックしていただきたい。

今後のスケジュールとして、サービス内通貨「鬼石」の払戻期間も案内されている。払戻受付開始は2月28日18時から、受付終了は5月29日18時まで。払戻し方法については後日改めてお知らせするとしており、払戻しを希望する場合は全ての対応が完了するまでアプリの削除は控えるようにしてほしい。

□「ひぐらしのなく頃に 命」公式X

・Google Play「ひぐらしのなく頃に 命」のページ

・App Store「ひぐらしのなく頃に 命」のページ

2025年2月20日 サービス終了

メーカー:ネクソン

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、コーエーテクモゲームスの作品「真・三國無双8」のライセンスを受けたモバイル向けアクションRPG。「真・三國無双」シリーズの特徴である爽快感ある無双アクションはもちろん、50名以上のキャラクターが持つ戦法を組み合わせた戦闘や自身の領地を運営できる「本営」システムなど、本作ならではのコンテンツが楽しめる。

武将ごとの戦法で広がる戦略性、施設強化といったやり込み要素も充実。黄巾の乱、虎牢関の戦いといった三国志の名シーンなど、重厚なストーリーなども魅力となっている。

□「真・三國無双 M」公式サイト

2024年12月19日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年2月20日となることが明かされた。2023年11月22日のサービス開始から約1年での終了となる。

公式のお知らせでは、有償通貨払戻しの事前準備について案内されている。2月20日のメンテナス後よりアプリにログインができなくなるため、払戻しを希望する人はメンテナンス前までにアプリ内の「プレイヤー情報」よりアカウントナンバーを控えてほしいとのこと。ほかにも、プレイヤー名、サーバー名、最終ログイン時間、課金を行なった際の注文番号などを控えておくと受付がスムーズにいくかと思う。なお、払戻しは2月21日より申請フォームにて受付が開始される予定となっている。

□「【重要】有償通貨の払戻しに対する事前準備のお知らせ」のページ

・Google Play「真・三國無双 M」のページ

・App Store「真・三國無双 M」のページ

2025年2月25日15時 サービス終了

メーカー:マイネットゲームス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、太陽が昇らなくなった異世界を舞台に、高杉晋作をはじめとした「ツクヨミ男子」達と出会いながら、“太陽を取り戻す旅”をする女性向けスマホパズルRPG。運営は2019年8月よりジークレストからマイネットゲームスへ移管されている。タイトルの通称は「アカセカ」。

ゲームの内容はパズルで「式神」と戦い、異世界で旅をしながら物語を進めていくというもの。パズルは手軽に遊べるカジュアルなものとなっており、直感操作で爽快コンボを決めることができる。梶裕貴さんや諏訪部順一さんなど、物語を彩る豪華声優陣も魅力。異世界で紡がれる愛と絆の歴史(モノガタリ)を楽しめる。

【【アカセカ】「茜さすセカイでキミと詠う」新OP映像】

2024年12月27日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年2月25日15時となることが明かされた。2017年4月20日のサービス開始から約7年10カ月での終了となる。

サービス終了告知後も復刻イベントや特別なログインボーナスが開催されており、最後まで楽しめる施策が充実。公式Xでは小噺や男子紹介が継続して投稿されており、ファンからの反応も多くみられる。

有償通貨「月華石」についてはサービス終了後に払戻しが行なわれる。2月26日15時以降にアプリタイトル画面より受付が開始される予定で、詳細については後日改めてお知らせするとしている。払戻し申請時にはプレイヤーID等の確認が必要なため、払戻しが完了するまでアプリの削除は控えるようにしてほしい。

□「茜さすセカイでキミと詠う」

・Google Play「茜さすセカイでキミと詠う」のページ

・App Store「茜さすセカイでキミと詠う」のページ

