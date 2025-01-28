¾®ÅÄ³®¿Í¤ÎÉ¡¤òÀÞ¤Ã¤¿½ÉÅ¨¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Î¼¹Ç°¡¡¼Ö¤¤¤¹ÈÇ¡Ö¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¿¥Ê¥À¥ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÊª¸ì
¡Ö¿¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿É¡¤¬¡¢ÀÞ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í......¡×
¡¡¾®ÅÄ³®¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¼Ö¤¤¤¹ÉôÌç¤Î·è¾¡ÀïÇÔÀï¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¾¡ÇÔ¤Î¤¤¤«¤ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸À¸ì²½¤Î¹ª¤ß¤ÊÈà¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯±þ¤¸¡¢ÇÔ°ø¤Ï¡ÖÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ß¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤ÎÇÔÀï¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÁ°½Ò¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢18ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥é¶¥µ»¤Î³×Ì¿»ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿ËÜ²»¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤È¾®ÅÄ³®¿Í¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤Û¤Ü¸ß³Ñ¡¡photo by AFLO
¡¡º£Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢¾®ÅÄ¤Î¡Ö¿¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿É¡¡×¤òÀÞ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡¿27ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤¬17ºÐ¤Ç¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤ÎºÇÇ¯¾¯À¤³¦1°ÌµÏ¿¼Ô¡£¹ñ»Þ¿µ¸ã¤Î¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ»Þ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ËÆ´¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡15ºÐ¤Ç¤Î¥×¥íÅ¾¸þ²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¾®ÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®ÅÄ¤¬¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ø¡Ê¤ª¤ª¤ä¤±¡Ë¤Î¾ì¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£·è¾¡¤Ç¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤òÇË¤ê¡¢Æ±Âç²ñ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö13ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ï¡¢º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿Èà¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ö²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡ª¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¾®ÅÄ¤Ïº£Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤Ï5Ï¢¾¡¡£¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯7·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó°Ê¹ß¤ÏÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡£Áá¤¯¤â¸É¹â¤Î²¦¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Èà¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾¡Íø¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤¬¹Í¤¨¤¿¾®ÅÄÂÐºö¡Û
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ðº£Âç²ñ¤Î½øÈ×¡¢ºÇ¶á¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡ÊÂÎ¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂÐºö¤È¤«¸¦µæ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±»þ¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ê¡¦¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¡Ë¤È»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤â¾®ÅÄÎ®¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ø¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¤³¤ß¡¢Æ®»Ö¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¼êË¡¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤Ë¾¡¤ÄÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤¿¤ëÎã¤Ï¡¢º¸¸ú¤¤Î¾®ÅÄÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º¸Íø¤¤Î¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤Ë100¡ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬......¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º¸Íø¤ÂÐºö¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï80¡ó¤Û¤É¤¬±¦Íø¤¤À¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤â¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â±¦Íø¤¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È±¦Íø¤¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·è¾¡¤Çº¸Íø¤¤ÈÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡º¸ÏÓ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤«¤é²óÅ¾¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶ÀÁü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ÈÀï¤¦Æñ¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤éº£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢º¸Íø¤¤Î¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÆü¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢Èà¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤Ø¤Î´·¤ì¤äÄ·¤ÍÊý¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤Î¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¡Ö¥È¥¥È¤È»÷¤¿µå¼ï¤òÂÇ¤Ä¤«¤é¤À¡×¤È¤â......¡£¡Ú¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¾®ÅÄ¤¬¥Ê¥À¥ë¡©¡Û
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¨¡¨¡¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£¾®ÅÄ¤Îº¸ÏÓ¤«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¡¢¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¤¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡£¥¹¥È¥í¡¼¥¯Àï¤Ç¤â¡¢¾®ÅÄ¤ÎÆ°¤¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¶¯ÂÇ¤È¡¢Áá¤¤Å¸³«ÎÏ¡£¤¿¤À¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÁê¼ê¤Ë³Î¼Â¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¼«¤é¤Î»þ´Ö¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤Ï4-6¡¢4-6¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«¿È10¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¤ò¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®ÅÄ¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤ß¤ò¹¤²¤ë¡£
¡Ö1Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Î»î¹çÆ°²è¤ò¸«¤¿»þ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡£Èà¡Ê¾®ÅÄ¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢ÀïÎ¬À¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤¬ËÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Èà¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹ÈÇ¡Ø¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¿¥Ê¥À¥ë¡Ù¤À¤È»×¤¦¡×......¤È¡£
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤òº£¤Û¤É¤Î¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¸»Àô¤¬¡¢ºòÇ¯°úÂà¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¡¢2022Ç¯Ëö¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¤ò°ú¤¤¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â°ÛÂ¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÅÄ¤È¼«¿È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¼ã¤¤¾®ÅÄ¤¬¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢Î¾¼Ô¤ÏÁê»÷À¤òÀ®¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤È¥Ê¥À¥ë¤ÎÂÐÀï¤Ï40²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¤¬¡¢¾®ÅÄ¤È¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Ï19²óÂÐÀï¤·¡¢¾®ÅÄ¤¬10¾¡¤È¤ï¤º¤«¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸£°ú¤·¡¢¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤âÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¡¢¾®ÅÄ¤È¥Ò¥å¡¼¥¨¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÊª¸ì¤Ï°ìÁØ¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£