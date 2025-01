1月21日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番」を配信し、新規楽曲収録や大型アップデートで実装された「マイセカイ」に追加される新たな家具など、最新情報を発表した。

映画の収録曲が登場!「SNOW MIKU 2025」のテーマソングなどの楽曲も追加情報!

【プロセカ放送局 #16】

まずは昨年末に発表された「ハチ楽曲追加キャンペーン」だが、「パンダーヒーロー」が1月22日、「結ンデ開イテ羅刹ト骸」が1月23日に追加となることが明らかになった。

また、以下の楽曲が順次追加となる。

1曲目は、「第25回楽曲コンテスト プロセカNEXT」で採用された、藤原ハガネさんの楽曲「ルルブ」で、バーチャル・シンガーver.が収録される。2曲目は、「SNOW MIKU 2025」のテーマソングとなる、Aqu3raさんの「クリスタルスノウ」で、バーチャル・シンガーver.が収録となる。

3曲目は柊マグネタイトさんの「終焉逃避行」。Leo/needのセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録。4曲目は、ポリスピカデリーさんの「ルーマー」。Vivid BAD SQUADによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録。最後が、かいりきベアさんの「失敗作少女」で、25時、ナイトコードで。のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録している。

Chinozoさんが書き下ろし楽曲を提供

Chinozoさんが、MORE MORE JUMP!に書き下ろし楽曲を提供してくれる事が明らかになった。

「劇場版プロジェクトセカイ」の楽曲を続々と収録

1月17日に公開されヒットを記録している「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」に収録されている楽曲が追加される。収録されるのは、エンディング主題歌の「Worlders」ほか、各ユニット曲が収録となる。

さらには、劇場版挿入歌となる「群青賛歌」の「劇場版プロジェクトセカイ」ver.が収録されることが決定した。劇場版プロジェクトセカイ」ver.は、オリジナルキャラクター20人による歌唱で、全プレーヤーにプレゼントされる。

2月といえばバレンタイン「プロセカ」の最新情報を発表

「プロセカ」のゲーム関連最新情報が公開された。

バレンタイン関連イベントを開催

2月と言えばバレンタインという事で関連イベントが開催される。2月14日より2月15日までの期間にログインすると、ライブボーナスドリンクと同じ効果を持つ「バレンタインチョコ」のほか「[スタンプ]Happy Valentine」と「想いのカケラ100個」がもらえる「バレンタインログインキャンペーン」が開催される。

また、2月14日と2月15日の2日間、バレンタインライブが開催される。このバーチャルライブに参加すると、限定称号が手に入る。

「マイセカイ」関連情報も

1月10日にリリースされた「マイセカイ」に関するアイテムが手に入る「マイセカイミッションパス」が発売される。

2月からは新たなぬいぐるみのシリーズで、カラフェス限定メンバーのヘアスタイル・衣装を着た限定ぬいぐるみが登場。2月はミク・一歌・みのり・こはね・司・奏のカラフェススタイルのぬいぐるみのS/M/Lサイズの設計図を獲得でき、今後のパスでは毎月6体から7体のキャラクターが登場となる。なお、これらのぬいぐるみはスケッチ不可となっている。

また、「マイセカイ」に新たな天気と追加家具が登場する。天気は「雷」が追加され、雷にまつわる会話や、天気素材から製作できる「雷神祭シリーズ」が登場。追加家具としては、家をはじめ、屋台・太鼓や、灯篭・池など屋外のレイアウトを楽しめそうな和風・お祭モチーフの家具が登場する。

このほかにも、既に登場している「シンプルポップキッチンシリーズ」の壁、床や、シェルフ、野菜バスケットの小物などが追加されるほか、カラータイルやその他いくつかの庭の装飾に使える石や低木などのちょっとした置物も追加される。

キズナランクの組み合わせを追加

3種類のキズナランクの組み合わせが本実装となる。今回追加本実装されるのは、「日野森志歩&草薙寧々」、「桃井愛莉&宵崎 奏」、「神代 類&東雲絵名」の3組。到達済みのキズランクまでの「称号名」、「ライブ掛け合いボイス」、「スタンプ」などの報酬が受け取り可能となる。

難易度APPENDに楽曲を追加

新たに、2曲の楽曲に難易度APPENDが追加される。追加されるのは、「1」、「ハッピーシンセサイザ」の2曲。

映画「劇場版プロジェクトセカイ」などゲーム関連情報も充実

「劇場版プロジェクトセカイ」の盛上がりを加速させるキャンペーンを開催

映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」の関連情報も公開された。

映画の入場者特典第2弾の配布が決定した。第2弾は、「アフレコ ミニ台本&複製原画カードセット」。配布期間は1月24日から2月6日までだが、各劇場で数に達し次第配布終了となる。さらに、劇場公開2週目の1月24日から1月30日の期間と、3週目の1月31日から2月6日の期間で配布される対象のキャラクターが異なるという。

劇場版書き下ろし楽曲のサブスクリプション配信が、1月30日より順次開始となる。さらに、劇場版書き下ろし楽曲の2DMVの公開予定スケジュールも明らかとなった。

TOWER RECORDSの渋谷店、名古屋栄店 スカイル店、梅田NU茶屋町店にある「TOWER RECORDS CAFE」にてコラボカフェが開催されることが決定した。カフェ店員に扮した日野森志歩、日野森 雫、青柳冬弥、神代 類、暁山瑞希の描きおろしイラストや全キャラクターのミニキャラクターイラストも飾られる。開催期間は2月22日より3月16日まで。

アーケードゲーム「CHUNITHM」にて、2月にコラボキャンペーンが開催される。同作をプレイすることで、オリジナルのコラボグッズがプレゼントされる。

ちなみに映画に関しては、SNSなどでネタバレに抵触するような書込みを拡散しないよう協力を求めており、一環として「ふせったー」等を利用して欲しいとしている。

「SNOW MIKU 2025」に出展決定。

“雪ミク”が、北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2025」が2月に開催される。毎年違った衣装で登場する初音ミクだが、今回の衣装は「キラキラスノーマテリアル」をテーマにした衣装。この雪ミクが登場する「SNOW MIKU 2025」のメインイベントが2月8日と2月9日に小樽市にある「ウイングベイ小樽」で開催される。雪ミクの展示やワークショップ、ブース出展、グッズ販売などを予定。

メインイベントに先駆け、2月4日より「さっぽろ雪まつり」の大通会場11丁目で雪ミクの雪像が展示される。さらに、札幌市内では雪ミク仕様にフルラッピングされた雪ミク電車も運行している。この他にも、様々なコラボ企画が予定されている。

なお、「プロセカ」のブースでは、4周年のキービジュアルの壁面展示が実施される。

「SEKAI ALBUM」Vol.3の発売が決定

第3弾「SEKAI ALBUM」の発売が決定した。5月より順次発売される予定で、今回は販売スケジュールの発表に止まったが、今後、ジャケットイラストと収録曲が順次発表となる。

3月9日は「ミクの日」と言うことで39個の質問を募集

3月9日の「ミクの日」を記念し、「プロジェクトセカイ」のミクへの質問が募集される。応募のあった質問への返答は、後日動画にて配信される予定。募集期間は1月31日23時59分までで、Xでハッシュタグに「ミクへの39の質問」を付けて投稿する事で応募となる。

にじプロセカ部による「マイセカイ訪問配信」が決定

にじプロセカ部による「マイセカイ訪問配信」が、2月11日20時より配信されることが決定した。現在、配信で遊びに行くマイセカイを募集しており、ハッシュタグ「#にじプロセカ部来て」と「プレイヤーID」を記載し、スクリーンショットをXに投稿する事で応募となる。

2月22日と23日には「コネクトライブ 特別版」を開催

「あんさんぶるスターズ!!」とのコラボ開催が決定しているが、2月22日と23日には、両アプリの全ユニットが出演する「コネクトライブ 特別版 プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!Ensemble in SEKAI」が開催される。さらに、無料で楽しめる、このライブのプレライブが2月15日に開催される。プロセカからはワンダーランズ×ショウタイムが、あんスタからは「Switch」が出演する。

ライブ情報

「セカライ4th」が開催されるが、東京公演の最終公演となる夜公演の冒頭20分間がプロセカ公式YouTubeチャンネルとABEMAにおいて無料で生配信される。無料配信のアーカイブは2月8日23時59分まで配信される。

横浜と大阪で開催される「セカイシンフォニー2025」のスペシャルゲストが決定した。横浜公演は小倉 唯さん・吉岡茉祐さん・本泉莉奈さん、大阪公演は吉岡茉祐さん・降幡 愛さん・本泉莉奈さん。

チケットの販売は、「アプリ内先行」抽選の受付が開始となっており、期間は1月27日23時59分までとなっている。

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第51回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「ヘルシー」。女性用の採用作品は、優さんの作品「Fresh Citrus Weekend」。男性用の採用作品は、りゅさんの作品「=esprit」となった。

【女性用受賞作】

優さん受賞コメント「この度は採用頂き、大変嬉しく思います。この衣装は『休日に趣味を全力で楽しむ素敵な女性』をイメージしました。肌の見える健康的な服を土台に、レースやリボン、花柄を用いることで可愛らしさを、柑橘系のモチーフ・ボタニカル柄を用いることで爽やかさをプラスしています。 この衣装が実装されるのは少し先にはなりますが、たくさん着せて遊んでいただけたら嬉しいです」

【男性用受賞作】

りゅさん受賞コメント「この度はご採用誠にありがとうございます。 今回はヘルシーなお出かけコーデをイメージし、カジュアルかつシンプルに仕上げました。 ジャージ風の模様をあしらったシャツで爽やかな印象を残しつつ、健康的な肌見せを意識したデザインとなります。 雰囲気の引き立つサングラスも合わせて、コーディネートを楽しんでいただけると幸いです」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、mell°さんの作品「PunkPoP:Style」、ハズキさんの作品「Energetic Style」。男性用の佳作受賞作品は、井倉さんの作品「ACTIVE MONOTONE」、まぐろさんの作品「Mix Style」の2作品。

現在、「第26回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第52回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「EDM」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「カフェ」がテーマとなっている。

