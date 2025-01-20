ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¡¢»°¾å¤ÈËÒÌî¤Î¿¿Áê¤ò¹Í»¡¡Ö¼Â¤Ï±éµ»¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTuber¤Î¥È¥±¥ë»á¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö»°¾åÀèÀ¸¡×¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¹Í»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1·î19Æü¤Ë½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó±é¤¸¤ë»°¾å¤Î¸¸¤Ë¸½¤ì¤ë¾¯Ç¯¤¬¡¢·»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°¾å¤Î¸«¤Æ¤¤¤¿¸¸¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢·»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸ì¤ê¡¢»°¾å¤¬¾¯Ç¯¤È¤Î²¿¤é¤«¤Î¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¾¾ºäÄÌ¤ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë»°¾å¤È²¬ÅÄ²í¼ù¤µ¤ó±é¤¸¤ëËÒÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÒÌî¤È»°¾å¤¬ËÜÅö¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¡¢µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¤äºù°æ³¤¿Í¤µ¤ó¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÎÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ï±éµ»¤Ç¡¢¼Â¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤ëÆæ¤Î¾¯Ç¯¤Î»à¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»°¾å¤¬Á°¤Ë¸¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ææ¤Î¾¯Ç¯¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈëÌ©¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ëº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Öµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·»¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»°¾å¤Î»×¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÊ£»¨¤ÊÆæ¤òÕÔ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¾¾ºäÄÌ¤ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë»°¾å¤È²¬ÅÄ²í¼ù¤µ¤ó±é¤¸¤ëËÒÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÒÌî¤È»°¾å¤¬ËÜÅö¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¡¢µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¤äºù°æ³¤¿Í¤µ¤ó¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÎÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ï±éµ»¤Ç¡¢¼Â¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤ëÆæ¤Î¾¯Ç¯¤Î»à¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»°¾å¤¬Á°¤Ë¸¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ææ¤Î¾¯Ç¯¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈëÌ©¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ëº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Öµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·»¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»°¾å¤Î»×¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÊ£»¨¤ÊÆæ¤òÕÔ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬¸ì¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡ÙÂè4ÏÃ¤ÎÎ¢»ö¾ð
¥È¥±¥ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¹Í»¡¤ÇÃÏ¾å³¨¤È±§Ãè¿Í¤Î´Ø·¸¤òÆÈ¼«Ê¬ÀÏ¡ª
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤¬¸ì¤ë¡ØÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡ÙÂè4ÏÃ¡Öº¾µ½¤Îºî¶È¤Ë¤ÏÊ¿²ì¸¼Æâ¤â´Ø¤ï¤ë¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£