【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

「アスナ(制服)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「アスナ(制服)」を1月20日のメンテナンス後に実装する。

トリニティのC&Cに所属するアスナの3衣装目が登場する。メインストーリー上でちらりと登場していた制服姿で、これまでには通常衣装とバニーガールの2つとなっていたが、新たに制服姿での実装となる。

こちらは1月20日より1月27日10時59分にかけて開催される募集(ガチャ)「気ままな太陽は空の下」にてピックアップされる予定で、セイアと同じく限定キャラクターとなる。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day3】

