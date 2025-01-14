IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¦¸ÍÅÄ³Ð¤¬´üÂÔ¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖHollyland Venus Live V2¡×¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖHollyland Venus Live V2¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÉÕ¤¥«¥á¥é¤«¥«¥á¥éÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¤«¡×¤È°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤Éµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Î»°Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦³×¿·À¤ò»ý¤Ä¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖQualcomm¤ÎCPU¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ä²£Î¾ÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢4KÂÐ±þ¤Î6ÇÜ¥ºー¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÉ®¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤äHDMI¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥é¡¢½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀßÃÖ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÇØ·Ê¤Îºï½ü¤â²ÄÇ½¡×¤È¤·¡¢¥¯¥í¥Þ¥ーµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¼Â±é¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀÇ½¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë´û¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¡£²Á³Ê¤Ï16Ëü5000±ß¤È¤ä¤ä¹â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ÈÁàºîÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤«¤é°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖQualcomm¤ÎCPU¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ä²£Î¾ÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢4KÂÐ±þ¤Î6ÇÜ¥ºー¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÉ®¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤äHDMI¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥é¡¢½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀßÃÖ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÇØ·Ê¤Îºï½ü¤â²ÄÇ½¡×¤È¤·¡¢¥¯¥í¥Þ¥ーµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¼Â±é¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀÇ½¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë´û¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¡£²Á³Ê¤Ï16Ëü5000±ß¤È¤ä¤ä¹â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ÈÁàºîÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤«¤é°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤¬¸ì¤ë¡ª²è´üÅª¤Ê¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖME800¡×¥ì¥Ó¥åー
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤¬¥ì¥Ó¥åー¡ª¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖAYANEO Retro Mini PC AM02¡×
¸ÍÅÄ³Ð»á¡¢·ã°Â¥Þ¥¦¥¹¤òÀä»¿¡ª¡Ö3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç2308±ß¤Ï¶Ã°ÛÅª¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª