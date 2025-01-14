¸ÍÅÄ³Ð»á¡¢InnoView¤Î¿··¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤ò¹âÉ¾²Á¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤·¤ÇÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢InnoView¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿18.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¥â¥Ð¥¤¥ë2²èÌÌ¥â¥Ë¥¿ー¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£¡Ö¡Ú¥Ü¥¿¥ó°ìÈ¯¡Û¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â2²èÌÌ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ØInnoView 18 5¥¤¥ó¥Á ¥Æ゙¥å¥¢¥ë ¥â¥Ï゙¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿ー¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤·¤ÇWindows¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤òÆÃ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¡ÖÀâÌÀ½ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±ー¥Ö¥ëÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ò¥ó¥¸¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
²è¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²è¼Á¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢²òÁüÅÙ¤¬1920¡ß1080¡ß2¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¾ï¤Ëºî¶È¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È·øÏ´¤ÇËþÂ¤Î¤¤¤¯É¾²Á¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤ÊÊÔ½¸¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î»þ¤Ë»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³èÍÑË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ÍÅÄ»á¤ÏÆ±¥â¥Ë¥¿ー¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¥ì¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¡ÖÀâÌÀ½ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±ー¥Ö¥ëÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ò¥ó¥¸¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
²è¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²è¼Á¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢²òÁüÅÙ¤¬1920¡ß1080¡ß2¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¾ï¤Ëºî¶È¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È·øÏ´¤ÇËþÂ¤Î¤¤¤¯É¾²Á¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤ÊÊÔ½¸¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î»þ¤Ë»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³èÍÑË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ÍÅÄ»á¤ÏÆ±¥â¥Ë¥¿ー¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤¬¸ì¤ë¡ª¥³¥¹¥ÑÈ´·²¥¤¥äー¥Õ¥¡¥óTune Pro¤Î¹â²»¼Á¤ÈÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤Ë¶Ã¤
ITºî²È¤¬¿ä¾©¡ª»Â¿·¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¤¬¤³¤ì¤«¤éÎ®¹Ô¤ÎÃû¤·¡×
¸ÍÅÄ³Ð¤¬Àä»¿¡ª¡ÖACEFAST ACEFIT Air¡×¤ÎÁõÃå´¶¥¼¥í¤Ë¶Ã¤
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª