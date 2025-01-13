ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¡¢ÆÍÇ¡±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¤Ë¹ñµ»´ÛÁûÁ³¡¡¡Ö¹Í¤¨¤¿¿Í¤ÏÅ·ºÍ¤«¡×¥Í¥Ã¥ÈÏÃÂê
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°Õ³°¤Ê»Ñ
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê°ì·î¾ì½ê¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬12Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹Í¤¨¤¿¤ä¤ÄÅ·ºÍ¤«¤è¡×¡Ö»äÆÀ¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÁêËÐ³¦¤Ë¤â¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñµ»´Û¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤È¾®·ë¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Î¼èÁÈÁ°¡¢ÅÚÉ¶¤ò¼þ²ó¤¹¤ë·ü¾Þ´ú¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Î¾·³¤ÎÁª¼ê¤¬3Ëç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¤ÎML B³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢Æ±15¡¢16Æü¤ËÎ¾µåÃÄ¤¬µð¿Í¡¢ºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡¢¹ñµ»´Û¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤â¤½¤Î»Ý¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ü¾Þ´ú¤Ã¤Æ´ë¶ÈÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤«¡ª¡×
¡ÖÂçÁêËÐ¤ËML B¤Î·ü¾Þ´ú½Ð¤¹¤Î¹Í¤¨¤¿¤ä¤ÄÅ·ºÍ¤«¤è¡×
¡ÖML B³«ËëÀï¤Î·ü¾Þ´ú³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡ª¡×
¡Ö·ë¤Ó¤Î·ü¾Þ¤Ç3·î¤ÎML B³«ËëÀï¤Î´ú¤¬¡ª¡ª¡ª¡¡»äÆÀ¤¹¤®¤¿¡×
¡ÖÁêËÐ³¦¤Ë¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡ª¡©¡×
¡¡Ä¾¸å¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢3¾ì½ê¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬¼ãÎ´·Ê¤Î¸ªÆ©¤«¤·¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë