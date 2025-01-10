¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Snapdragon 8 Gen 3ÅëºÜ¤Î¾®·¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Legion Tab (8.8¡É, 3)¡×¤òÈ¯Çä¡ª²Á³Ê¤Ï7Ëü9860±ß
|Snapdragon 8 Gen 3ÅëºÜ¤Î¾®·¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Legion Tab (8.8¡É, 3)¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¡ª
¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï8Æü¡¢Lenovo Group¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLegion¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ8.8¥¤¥ó¥ÁWQXGA¡Ê2560¡ß1600¥É¥Ã¥È¡ËLTPS±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Legion Tab (8.8¡É, 3)¡×¡ÊÀ½ÉÊÈÖ¹æ¡§ZAEF0052JP¡Ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLenovo¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÃ»1¡Á2±Ä¶ÈÆüÄøÅÙ¤Ç½Ð²ÙÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lenovo Legion Tab (8.8¡É, 3)¤ÏLenovo¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎLegion¤ò´§¤·¤¿¾®·¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Legion Tab (8.8¡É)¡×¤ÎÂè3À¤Âå¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËQualcommÀ½¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Snapdragon 8 Gen 3¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤ÏÀÚ¤ê·ç¤¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16¡§10¤Î2.5KÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìó8.8¥¤¥ó¥ÁWQXGA¡Ê2560¡ß1600¥É¥Ã¥È¡ËLTPS±Õ¾½¡ÖPureSight¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¡¢ºÇÂç165Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äºÇÂç288Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤âÉ¸½à¥â¡¼¥É¤Ç500nits¡¢HBM¥â¡¼¥É¤Ç900nits¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á°ÌÌ¤Ë¤Ï²£»ý¤Á¤Ç²èÌÌ¤Îº¸Â¦¤ËÌó800Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤ä¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤È¤·¤Æ¤Ï²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ËÜÂÎ¾åÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¤ÈÅÅ¸»¥¡¼¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë²¼Â¦ÌÌ¤È±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìUSB Type-CÃ¼»Ò¡Ê²¼¡§USB 3.2¡ÜDiplayPort¡¢±¦¡§USB 2.0¡Ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½¼ÅÅ¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤ËÅÅ¸»¶¡µë¤Ç¤¡¢È¯Ç®À©¸æ¤ÈÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó208.5¡ß129.5¡ß7.8mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó350g¡£
³°´Ñ¤ÏÀº¹ª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÇö·¿¤Ê¥¹¥ê¥à¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²èÌÌÀêÍÎ¨87.8¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP52½àµò¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï6550mAh¤Ç¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç68W¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÏÌó15»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó1»þ´Ö¡ÊÉÕÂ°¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼»ÈÍÑ»þ¡Ë¡£
¤µ¤é¤ËLenovo Legion Tab¤Î¹âÅÙ¤ÊÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ®À©¸æµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿²½¤µ¤ì¤¿ColdFront¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤È3DÊüÇ®¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤«¤éÇ®¤ò±ó¤¶¤±¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿²¹ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤è¤ê¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÌó1300Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤ÈÌó200Ëü²èÁÇCMOS¡¿Â¬°ÌÍÑ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¥Ç¥å¥¢¥ëX¼´¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ë¥¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü¤ËË×Æ¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤â2¤ÄÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Î¥¤¥ºÄã¸ºµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡ÖDolby Atmos¡×¤¬Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤ÏRAM¤¬LPDDR5X¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬UFS4.0¡¢ÌµÀþLAN¤¬Wi-Fi 7¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5¡¢6GHz¡Ë¡¢Bluetooth¤¬Version 5.4¤Ê¤É¡£microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ä3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤ÏÈóÅëºÜ¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤ÏAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓUSB Type-C to C¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÎà¡£OS¤ÏAndroid 14¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç3²ó¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±µ¡Ç½¡ÖLegion Space¡×¤Ï¿·¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÇºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î¿·µ¡Ç½¤ò´Þ¤à°ìÊý¤ÇÁ°À¤Âå¤ÎLegion Space¤ÈLenovo Vantage¤ÎÎ¾Êý¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸µ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎLenovo Legion¤ÈLenovo LOQ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥²¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ÏLegion Space¤«¤é´°Á´¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¡¢ÆÈ¼«µ¡Ç½¡ÖGame Assistant¡×¤ä¡ÖGame Modes¡×¤«¤é¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊÀßÄê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Lenovo Legion Tab (8.8¡É, 3) ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦¥ì¥Î¥Ü¡¢CES 2025¤Ç¼¡À¤Âå¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹ Lenovo Legion¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÈ¯É½ | ¥ì¥Î¥Ü¡¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦Lenovo Legion Tab (8.8¡É, 3) | ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È | ¥ì¥Î¥Ü¡¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó