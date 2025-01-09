¡Ö¥ª¥Ð¥µ¥óÃ£¤Ø¡×Åê¹Æ¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¿Í¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤ÇºÆÃíÌÜ¡ØÆ¨¤²ÃÑ¡ÙÉ´¹ç¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ
¡¡²Æì½Ð¿È20ºÐ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤¬X¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢»¿ÈÝ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ª¥Ð¥µ¥ó¡ÉÈãÈ½¤ò¤·¤¿20ºÐ¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÅê¹Æ
¡Ô¥ª¥Ð¥µ¥óÃ£¤Ø ¼ã¤µ¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Õ
º£¤Ç¤â°úÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ØÆ¨¤²ÃÑ¡Ù¤ÎÌ¾¸À
¡¡1·î8Æü¸½ºß¤Ç¡¢É½¼¨¿ô¤ÏÌó5800Ëü²ó¡£¤¤¤¤¤Í¤Ï2.8Ëü¡¢6900¼å¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÈÂç¥Ð¥º¤êÃæ¡£Àú¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤À¤±¤Ë¡¢Ç¯¾å½÷À¤«¤é¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¶Ë¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤»ÒÂç¹¥¤¤À¤È»×¤¦¡ª¡ª¡ª¤·¡¢ÊÑ¤ÊÃË¤«¤é¼é¤ê¤¿¤¤¤½¤Î¾Ð´é¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÉ¤ä¡¢
¡Ô¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¼ã¤¤½÷¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÌµÂÌ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡£Ç¯¼è¤Ã¤ÆËÜÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Õ
¡ÔÏ·´ã¤¬¤Ê¤¤¡¢¹ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¡¢¼ò°û¤ó¤Ç¤âÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Å°Ìë¤ÇÍ·¤Ù¤ëÂÎÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¡£¤Ç¤âÀ°·Á¤È²½¾Ñ¤ÈÂ¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤»Ò¤ò¤ß¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¿Í¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤Þ¤¿'16Ç¯¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¡£
¡Ô¥¹¥´¥¤Æ¨¤²ÃÑ¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¤¡¡Õ
¡¡·ÀÌó·ëº§¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·³À·ë°á¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤¬±é¤¸¤¿ÆÈ¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦ÅÚ²°É´¹ç¤ÎÌ¾¸À¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥â¥Æ¤ë¤¢¤Þ¤êÃËÀ¤Ø¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£É´¹ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÂæ»ì¤Ï¸½Âå½÷À¤Î¶»¤Ë¶Á¤¯Ì¾¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆâÅÄÍý±û¤µ¤ó±é¤¸¤ë20Âå¤Î¡È¼ã¤µ¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤ò¼è¤ë¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Âæ»ì¤Ïº£¤Ç¤âSNS¤Ç¤è¤¯°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¸åÇÚ¤ÎÃËÀ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¹âÎð¤Î¤¯¤»¤ËÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤Ë¿§ÌÜ¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿É´¹ç¤Á¤ã¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤³¤¦²óÅú¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ã¤µ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£»ä¤¬µõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡È²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤¢¤Ê¤¿¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Ì¤Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤è¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¿É¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ö¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼«Ê¬¤Ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¼ö¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡Âç³¢Æü¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤ÆºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÉ´¹ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¸À¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ë¤â¡ØÆ¨¤²ÃÑ¡Ù¤ÎÂæ»ì¤¬¶Á¤¯Æü¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£