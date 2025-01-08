ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ö¸òºÝ¿Í¿ô3¿Í¡×¹ðÇò¤ÇÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¡ÈÎ®½Ðµ¿ÏÇ¡ÉºÆÇ³
¡¡1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¡×¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØBE:FIRST¡Ù¤ÎRYUHEI¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´°Á´¤ËÎø¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¡×ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤È¸òºÝµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë
¡ÈÆ÷¤ï¤»¡Éµ¿ÏÇ¤â
¡¡¸½ºß17ºÐ¤Î´õ¶õ¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Ìó260Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¹â¹»À¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£2024Ç¯11·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê½êÂ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ¾ù¤ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Ï¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤¤¡£¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ë¤Ï¡Ô¹ðÇò¤·¤¿¿Í¿ô0¿Í ¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô12¿Í ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô3¿Í¡Õ¤È¤¢¤ê¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿Îø°¦Îò¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Ç®°¦¼Ì¿¿¤ÎÎ®½ÐÁûÆ°¤À¡£
¡Ö´õ¶õ¤µ¤ó¤ÈRYUHEI¤µ¤ó¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À´õ¶õ¤µ¤ó¤¬´é½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿2023Ç¯12·îËö¤Î¤³¤È¡£RYUHEI¤µ¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤È´õ¶õ¤µ¤ó¤é¤·¤½÷À¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤ÇÊúÍÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Èµ¿ÏÇ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¸ý¤«¤é¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤ÎÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦´õÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤ÆBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£YouTube¤Ë´õ¶õ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ËRYUHEI¤µ¤ó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÔÆ÷¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤Èµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×
¡¡´õ¶õ¤Ï¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¹»¤Ç¤ÏÁ´¤¯Îø°¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎø¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏRYUHEI¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢
¡ÔRYUHEI¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡Õ
¡Ô´°Á´¤ËÎø¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉRYUHEI¤Ï¸òºÝ¿Í¿ô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆÎø°¦ÈÖÁÈ½Ð¤ë¤Î¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà»á¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÊç½¸Ãæ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤«¤é¡¢Îø°¦¤ËÃ¸Çñ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À17ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡£YouTube¤Ç¤Ï¡È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡É¡ÈºÇ½é¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡£Î©¾ìµÕÅ¾¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´õ¶õ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎø°¦ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡È°ìÅÓ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡É¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£