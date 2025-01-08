´Ú¹ñ¡¦ÕúÂçÅýÎÎ¡¢¡ÈÆ¨Ë´Àâ¡É¤¬Éâ¾å¡ÄÂè»°¤Î¾ì½ê¤ËÀøÉú¤«¡¢Ã±¤Ê¤ë±½¤¬¡ÖÍÎÏ¤Ê²ÄÇ½À¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
ÆâÍðºá¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹Ô¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÆ¨Ë´Àâ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¤â¤·ÃÆ³¯¼ºÇÔ¤Ê¤é¡Ä´Ú¹ñÌîÅÞ¤Î¡È¥×¥é¥óB¡É¤È¤Ï
ÕúÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎ´±Å¡¤òÎ¥¤ì¡¢Âè»°¤Î¾ì½ê¤ØÆ¨Èò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡Ê¸øÁÜ½è¡Ë¤È·Ù»¡¤â¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î½êºß³ÎÇ§¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÆ¨Ë´¤¬»ö¼Â¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂáÊá¾õ¼¹¹Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÆ¨Ë´Àâ¡×¤Ï¡¢¿ÊÊâÇÉ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤ËºÇ½é¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÂçÅýÎÎ´±Å¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡¢¢1²óÌÜ¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹Ô»þ¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢£ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬´±Å¡¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë±½¤À¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î¼çÄ¥¤¬¡¢1·î7Æü¤ò¶¤Ë¡ÖÍÎÏ¤Ê²ÄÇ½À¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×µÄ°÷¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤Î³Ë¿´´Ø·¸¼Ô¤«¤éÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÆ¨Ë´¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯µÄ°÷¤Ï1·î8Æü¤ËKBS¥é¥¸¥ª¡ØÅÅ·â»þ»ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤¬¡Ë¤¹¤Ç¤ËÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤òÎ¥¤ì¡¢Âè»°¤Î¾ì½ê¤ØÆ¨Èò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡¤â½êºß³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òºòÆüÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤¬¡Ë¤¹¤Ç¤Ë¡Ê¥½¥¦¥ëÎ¶»³¶è¡Ë´ÁÆîÆ¶¤Î´±Å¡¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ø½êºß³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬Æ¨Ë´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ø¡¢Ã¯¤ÈÆ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¿®ØáÀ¤Ï¹â¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¸øÁÜ½èÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤ä·Ù»¡¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Âè»°¤Î¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤â¤·»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÈÜÎô¤ÊÈÈºá¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤âÆ±Æü¡¢Ê©¶µÊüÁ÷¡ÊBBS¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥®¥å¤ÎÄ«¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ´±Å¡¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¸µ¹ñËÉÉôÄ¹´±¤Î¸ø´Û¤ä¹çÆ±»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Î¸ø´Û¤â¤¢¤ë¡£¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤Î¡ËÆ¨Ë´¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¼þÊÕ¤ÎÊÌ¤Î¸ø´Û¤ËÈòÆñ¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ÆÄÉÀ×¡×
ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÆ¨Ë´¤¬»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¶¦½õÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë2ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹Ô¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÕúÂçÅýÎÎ¤¬Æ¨Ë´¤»¤º´±Å¡¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¢ÂáÊá¾õ¼¹¹Ô¤ÈÆ±»þ¤ËÆ¨Ë´¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢£¤¹¤Ç¤ËÆ¨Ë´¤·ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ëµï½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÛÄê¤·¡¢¡ÖÂáÊá¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Æ¿Ì¾¤òµá¤á¤¿¶¦½õÁÜººËÜÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³ÆÁÜººµ¡´Ø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÕúÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤æ¤¨¡¢¤½¤ÎÆ°Àþ¤òÀµ³Î¤ËÄÉÀ×¤·³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ª¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¸øÁÜ½èÄ¹¤ÏÁ°Æü¡Ê1·î7Æü¡Ë¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¡¦Ë¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬¸½ºß´±Å¡¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¥Ñ¥¯¡¦¥Ý¥à¥²µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ³Î¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¯µÄ°÷¤¬¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬´±Å¡¶á¤¯¤Î¹ñËÉÉôÄ¹´±¤äÎ¦·³»²ËÅÁíÄ¹¡¢¹çÆ±»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Î¸ø´Û¤Ê¤É¤ËÆ¨¤²¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Æü¸á¸å¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤òºÆÈ¯ÉÕ¤·¤¿¡£¸øÁÜ½è¤Ï¡¢6Æü¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë1ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹Ô´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¼¹¹Ô´ü¸Â±äÄ¹¤Î¤¿¤á¤ËÂáÊá¾õ¤òºÆÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶¦½õÁÜººËÜÉô¤Ç¤¢¤ë¸øÁÜ½è¤È·Ù»¡¤Ï¡¢¶á¤¯ÕúÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤ÎºÆ¼¹¹Ô¤ò»î¤ß¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë