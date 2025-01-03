¥ä¥ó¥¡¼¥¹ºÇ°¤Î·ÀÌó¤ËÆüËÜ¿Í¡¡NY¥á¥Ç¥£¥¢¡ÈÉ÷²½¡É¤µ¤»¤º¡Ä¥Õ¥¡¥óÆ±Ä´¡Ö¹ó¤«¤Ã¤¿¡×
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎFA»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌó¤Ë°æÀî·Ä»á
¡¡ºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤éÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÂçÊª¤òÍð³Í¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¼ºÇÔÎã¤â¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹»Ë¾åºÇ°¤ÎFA·ÀÌó¤ÈÂê¤·¤¿ÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥ä¥ó¥¯¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»Ë¾åºÇ°¤ÎFA·ÀÌó¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÂê¤·¡ÈÎòÂå·ÀÌó¥ï¡¼¥¹¥È5¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¹¥È¥ê¥¢¥ê»á¤È¥¸¥ç¡¼¥º¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤»á¤¬¤È¤â¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï°æÀî·Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÀî¤Ï2006Ç¯¥ª¥Õ¤Ë2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó40²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤È5Ç¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤Ë½ÐÍè¹â¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯´Ö¤Ç16ÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.66¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï107ÅÐÈÄ¤Ç36¾¡25ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.83¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°æÀî¤ò¡¢¥¹¥È¥ê¥¢¥ê»á¤¬²¼¤«¤é4ÈÖÌÜ¡¢¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤»á¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤»á¤Ï¡Ö¥±¥¤¡¦¥¤¥¬¥ï¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡ËÉôÎà¤À¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¡ÊÄÌ»»108¾¡±¦ÏÓ¤Î¡Ë¥Ñ¥Ð¡¼¥Î¤«¥¤¥¬¥ï¡£µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡×¡Ö¥¤¥¬¥ï¤Ï¤«¤Ê¤ê¹ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥¬¥ï¤¬ÃÇÁ³No.1¤À¡×¡Ö¥Ñ¥Ð¡¼¥Î¤È¥¤¥¬¥ï¤Ï¾å¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï20¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢MLB¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë