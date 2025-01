2024年の大晦日にYouTube生配信『Special Live~みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025~』を行ったSnow Man。グループ公式X(旧Twitter)にて、同配信内でのシャッフルユニットショットやメンバー全員集合ショットを公開している。

写真&動画:『Special Live~みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025~』の様子(全5投稿)

■本番前の食事

『Special Live~みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025~』本番前、おいしそうな食事とともに現場の士気が高まっている様子を投稿。

■名曲がずらり!ベストヒットメドレー

ベストヒットメドレーでは、Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」、KAT-TUN「Real Face #2」、なにわ男子「初心LOVE」、NEWS「チャンカパーナ」、SMAP「らいおんハート」、少年隊「仮面舞踏会」、V6「Can do! Can go!」という豪華名曲たちで配信視聴中のファンをおおいに盛り上げた。

■シャッフルユニット

前回も話題を集めた、ユニット曲をメンバーを変更して披露するシャッフルユニット。

今回は、目黒蓮と佐久間大介によるユニット曲「Hot Flow」をラウール(足湯神)、渡辺翔太(熱波神)、岩本照(サウナ神)、阿部亮平(湯もみ神)が風呂にまつわる神様になってパフォーマンス。

続く「ガラライキュ!」(原曲のユニットメンバーは深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太)では、佐久間大介、宮舘涼太、目黒蓮が赤ちゃん~不良~メガネの似合う社会人を演じ、岩本照とラウールによる「GLITCH」では屋台のラーメン屋を舞台に向井康二と深澤辰哉が湯切りダンスを披露している(客演として宮舘涼太も参戦)。

■スノみそかを終えて、新年のご挨拶

「あけましておめでとうございます! 2025年も #SnowMan をよろしくお願いします!」という新年の挨拶とともに、『Special Live~みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025~』を終えたメンバーの集合ショットを公開。

「1月22日には、初のベストアルバムをリリース。一緒に5周年イヤーを走り抜けましょう」といっそうの活躍に期待させるメッセージで締めくくった。

■生配信:『Special Live~みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025~』