¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛGoogle¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤òÃµº÷¤·¤¿½÷À¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ËÎÞ¡ÊÊÆ¡Ë
Google¥Þ¥Ã¥×¤Îµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖGoogle¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¡×¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢²èÌÌ¤Ë²û¤«¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¼Ì¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2É¤¤Î°¦¸¤¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊAnna Costley¡¢25¡Ë¤¬º£·î17Æü¡¢TikTok¤Ë2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤òGoogle¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ÇÃµº÷¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤ÏºòÇ¯ÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î²È¤òÃµ¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ç²È¤ÎÁ°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2É¤¤Î¸¤¡¢¥Ñ¥°¤Î¡È¥ë¥¤¡ÊLouis¡Ë¡É¤È¥Æ¥ê¥¢¤È¥Ñ¥°¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¡È¥¸¥ç¥·¡¼¡ÊJosie¡Ë¡É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ë¥¤¤È¥¸¥ç¥·¡¼¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼»£±Æ¼Ö¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î»äÆ»¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¥ë¥¤¤È¥¸¥ç¥·¡¼¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¥ë¥¤¤Ï2021Ç¯¤Ë¡¢¥¸¥ç¥·¡¼¤Ïº£Ç¯¤Î½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄí¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬Google Earth¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Öº£Ç¯½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Î¸¤¤â¡¢Á°Äí¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Google Earth¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¡£¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬¼Â²È¤Î³°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï»þ¡¹Google Earth¤Ç²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¡£¡×
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¸¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤í¶ì¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Ï2É¤¤¬ÉßÃÏÆâ¤Î»äÆ»¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¯´¶¤¸¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëÁê¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØANNA¡¡TikTok¡Öcrying¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊAnna Costley¡¢25¡Ë¤¬º£·î17Æü¡¢TikTok¤Ë2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤òGoogle¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ÇÃµº÷¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥ë¥¤¤È¥¸¥ç¥·¡¼¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼»£±Æ¼Ö¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î»äÆ»¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¥ë¥¤¤È¥¸¥ç¥·¡¼¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¥ë¥¤¤Ï2021Ç¯¤Ë¡¢¥¸¥ç¥·¡¼¤Ïº£Ç¯¤Î½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄí¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬Google Earth¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Öº£Ç¯½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Î¸¤¤â¡¢Á°Äí¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Google Earth¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¡£¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬¼Â²È¤Î³°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï»þ¡¹Google Earth¤Ç²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¡£¡×
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¸¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤í¶ì¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Ï2É¤¤¬ÉßÃÏÆâ¤Î»äÆ»¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¯´¶¤¸¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëÁê¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØANNA¡¡TikTok¡Öcrying¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë