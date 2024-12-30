¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁÚºÚ¡Ø¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿¡Ù¤¬°Õ³°¤Ê¹¥¿©´¶¡ª ¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎµÍ¤áÊª¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤¦¤Þ¤¤
¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥½¡¼¥¹¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¸ÄÀÅª¡ª¡¡¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿¡Ù¤Ï¡¢µÍ¤áÊª¥Ñ¥¹¥¿¡Ö¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼ç¿©ÁíºÚ¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¤±¤Ã¤³¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤¬È´·²¡£¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¡Ø¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤¬¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿*¡Ù¡ÊÉÊÈÖ¡§96962¡Ë¡£¡Ö¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤é¤Û¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥×¥é¥¤¥¹¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*±Ñ¸ìÉ½µ¡§TORTELLINI
¥³¥¹¥È¥³PB¡¦¡ÖKIRKLAND Signature¡Ê¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¤ÎÁÚºÚ¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï100g¤¢¤¿¤ê188±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï1,426gÆþ¤Ã¤Æ¡¢2,681±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¡ÊTortellini¡Ë¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÃÏÊý¤ÎµÍ¤áÊª¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤³¤È¡£1Ëç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¶ñºà¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¡×¤È¡Ö¥È¥ë¥Æ¥í¡¼¥Ë¡×¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¥¿
°ÊÁ°¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥¹¥È¥³PB¾¦ÉÊ¡Ø¥Á¡¼¥º ¥È¥ë¥Æ¥í¡¼¥Ë¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥ë¥Æ¥í¡¼¥Ë¡ÊTortelloni¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¡×¤ÈÆ±¤¸·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¿¥¤¥×¤ò¡Ö¥È¥ë¥Æ¥í¡¼¥Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤½¤¦¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¡Ä¡£
¥½¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥¸¥ë·Ï¤Ç¶ñºà¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÈÌîºÚ
¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤Ê¤É¤ÇÄ´Ì£¤·¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¹ï¤ó¤À¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥È¥Þ¥È¤Î¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ã¤Ý¤¤¥Á¡¼¥º¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÊ¬¤À¤±¼è¤êÊ¬¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸500W¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¡£¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë2Ê¬ÄøÅÙ²ÃÇ®¤·¡¢¶ñºà¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¸ÄÀÅª
Ä´Íý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¶ñºà¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¸¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤È¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Î¥³¥¯¤Ë¥ì¥â¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¥È¥ë¥Æ¥í¡¼¥Ë¤Ï¡¢¥à¥Á¤Ã¤È¤·¤¿Èé¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉºÝÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤
¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤è¤¯½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ï¤ó¤À¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¥³¥í¥³¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¹¥¡ª¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥È¥Þ¥È¤Î¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â°õ¾ÝÅª¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©
¥«¥í¥ê¡¼¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¥È¥ë¥Æ¥ê¡¼¥Ë ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥³¥Ã¥¿¡Ù¤Ï100g¤¢¤¿¤ê195kcal¡ÊÃº¿å²½Êª 18.6g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 1.76g¡Ë¤Ç¤¹¡£1¥Ñ¥Ã¥¯Á´ÂÎ¡Ê1,426g¤ÈÁÛÄê¡Ë¤ÎÁí·×¤Ï2,781kcal¡£
1²ÈÂ²¡Ê4¿Í¤òÁÛÄê¡Ë¤Ç¾ÃÈñ¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´°¿©¡Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê357g¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÌó696kcal¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê670±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£