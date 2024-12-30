12ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½¦¤Ã¤¿ÀÐ¡¢¼Â¤Ï3500Ç¯Á°¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤ª¼é¤ê¤À¤Ã¤¿
¼«Ê¬¤Ê¤é¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡Ä¡£
¤µ¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½¦¤Ã¤¿¾®ÀÐ¤¬¡¢¼Â¤Ï3,500Ç¯Á°¤Î¹©·ÝÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©
¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾¯½÷¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª Èà½÷¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤òµá¤á¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£12ºÐ¤ÎDafna Filshteiner¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¹Ù³°¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë¡¢3,500Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
12·î4Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¸«Êª¤Ï¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·¤Î·Á¤ò¤·¤¿¾®ÀÐ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î±Æ¶Á¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Filshteiner¤µ¤ó¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ë¸«¤»¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÀÐ¤³¤í¤«¥Ó¡¼¥º¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áõ¾þ¤ò¸«¤¿»ä¤¬¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¡¢Êì¤È¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ë»÷¤¿ÀÐ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¹Í¸Å³ØÄ£¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ÈÈø¤¬¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2É¤¤Î¥µ¥½¥ê¤È¡¢¡Ö¥Í¥Õ¥§¥ë¡Ênefel¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ý·ÁÊ¸»ú¡¢¤½¤·¤Æ²¦²È¤Î¾ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥½¥ê¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤ò¼é¸î¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î½÷¿À¥»¥ë¥±¥È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¼é¤ê¤òÄ´ºº¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¤ÎÀÄÆ¼´ï»þÂåÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëYitzhak Paz»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¿À¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±»á¤Ï¤³¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤Î»ÙÇÛ¤¬¸½ºß¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Ìó3,500Ç¯Á°¤Î¥¨¥¸¥×¥È¿·²¦Ä«»þÂå¤Î¤â¤Î¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÀ»¤ÊÂ¸ºß¡¢¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·
¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Ï¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·¤ò¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢¥Õ¥ó¤Î¶Ì¤ËÍñ¤ò»º¤à¹ÔÆ°¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¿¤Î¾ÝÄ§¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥«¥é¥Ù¡Êscarab¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö·Áºî¤ë¡×¡ÖÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÆ°»ì¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Paz»á¤Ï¤ª¼é¤ê¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼é¤ê¤Ï³Î¤«¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¹ñ¶¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤Æ¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Íî¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤ª¼é¤ê¤ÏÃÏÉ½¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·¤ÏÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Filshteiner¤µ¤ó¤¬¤ª¼é¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½é´üÀÄÆ¼´ï»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë°äÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëTel Qana¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
Tel Qana¤ÇÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë=¥¤¥é¥óÂç³Ø¤ÎAmit Dagan»á¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¤ÎAyelet Dayan»á¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¿´Ìö¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼é¤ê¤È¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê³¨ÊÁ¡¢Tel Qana¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Æ±ÍÍ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»ý¤ÄÂ¾¤Î°äÊª¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¤³¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¡¢ÆÃ¤Ë¥ä¡¼¥³¥óÃÏ°è¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¶»¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³ØÄ£¤Ï¡¢¹Í¸Å³ØÅªÈ¯¸«Êª¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÅö¶É¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Filshteiner¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÌÏÈÏÅª¤Ê»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥ó¥³¥í¥¬¥·¡Ê¤Î¤ª¼é¤ê¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¡õ¥¸¡¼¥Ë¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Í¸Å³Ø¹ñÎ©¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë²¿¤«¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½¦¤Ã¤¿¤é¡¢ÀìÌç²È¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÎà»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¥á¡£