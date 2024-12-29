Da-iCE¡¢½é¹ÈÇò¤Ï¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¡×¡¡²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤ÏÈáÄË¡¡»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¾Ã¤¨¤ë¡Ö0 wonder¤Ë¡Ä¡×¡Ê°ìÌä°ìÅú¡Ë
Da-iCE
¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ29Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¡ä½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëDa-iCE¤Ï¡ÖI wonder¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¡¢¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡½¡½¹ÈÇò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¹©Æ£Âçµ±
½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤é¤·¤¯¤Í¡£¶Ê¤â¤Í¡¢³Ú¤·¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹©Æ£Âçµ±
ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤¢¡Á¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤¦¤«¡Á¡£
¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤³¤ÏÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¥²¡¼¥à¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È·ÈÂÓ¸«¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£Âçµ±
Àè¤ËÁ´Éô¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤µ¤Ã¤ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Í¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È²æ¡¹¤âÊ¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£²Ê¬¸å¤°¤é¤¤¤ËÍºÂç·¯¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤äº£¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹©Æ£Âçµ±
¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤·¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÍºÂç¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡½¡½ÂçÌî¤µ¤óº£¡¢Áä¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÂçÌî¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤³µö¤»¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï¡©
ÂçÌîÍºÂç
10Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£
¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ÂçÌîÍºÂç
Á´¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢10²¿Ç¯¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤È¤«»£¤ë¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èº¸¸ª¤Ê¤Î¤Çº¸¤Î¸ª¤À¤±Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹©Æ£Âçµ±
ËÍ¤â¤ª¤½¤é¤¯5000²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¸ª¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌîÍºÂç
¼ê¤Î´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤òÂçµ±¤¯¤ó¤Î¼ê¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾Ð¡Ë¡½¡½¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÂçÌîÍºÂç
¤Þ¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£ºÇ½é¤Î¿ÞÌÌ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÌÏ·¿¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Ç¸«¤ë¤ÈLED¤Î¿ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¤¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
LED¤¬Ã»ºý·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¡½¡½¶ÛÄ¥¤Ï¡©
Á´°÷
º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯¤Ï¡ÖI wonder¡×¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¹©Æ£Âçµ±
¤Ê¤ó¤«Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ÈÁÛÂÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤é¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë£±¿Í¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤é»£¤Ã¤ÆSNS¤Ë¾å¤²¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬100ËÜ¤°¤é¤¤¡ÖI Wonder¡×»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£Âçµ±
²¼½ñ¤¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¹¤«¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
²¼½ñ¤¤Ï150¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ÈÂÓ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é£°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼½ñ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¹©Æ£Âçµ±
¤¨¡Á¡ª
Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Í¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤â¤¦ÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£Âçµ±
»ÄÇ°¤À¤Í¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡½¡½Á´Éô¡ÖI wonder¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Á´Éô¡ÖI wonder¡×¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£Âçµ±
¡È150 wonder¡É¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡ÊÇú¾Ð¡Ë
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¹ÈÇò¤Ç¤¹¤è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢»£¤êÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡©¡©¡©
¡È0 wonder¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡½¡½º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÌî¤µ¤óÂçÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÌîÍºÂç
¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¡Ö¤¢¤¿¡Ê²¹¡Ë¡×¡ª
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤½¤³¤Ï¤ª¤ó¡Ê²¹¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹©Æ£Âçµ±
¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌîÍºÂç
º£Ç¯¤Ï´¨¤¤Æü¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¤¨¡Á²æ¡¹¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
ÂçÌîÍºÂç
¤¨¤Ã¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÇú¾Ð¡Ë
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Åö¤¿¤êÁ°¤ä¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª
ÂçÌîÍºÂç
¤¸¤ã¤¢ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö´¶¼Õ¡×¤Ç¡£
¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¹©Æ£Âçµ±
°ìÊ¸»ú¤À¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌîÍºÂç
¤¸¤ã¤¢¡Ö²»¡×¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ²ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
¾Ð