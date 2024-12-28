ÉÙ»³¤¬´ØÀ¾Ê¡»ãÂçMFÃÝÃæ¸µÂÁ¤ÎÍèµ¨²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï28Æü¡¢´ØÀ¾Ê¡»ãÂç¤ÎMFÃÝÃæ¸µÂÁ(21)¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀ¾U-15¤«¤éÊÆ»ÒËÌ¹â¤ò·Ð¤Æ´ØÀ¾Ê¡»ãÂç¤Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ´ã¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÃæ¤ÏÍèµ¨²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMFÃÝÃæ¸µÂÁ
(¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤²¤ó¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯1·î25Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/67kg
¢£Íø¤Â
±¦
¢£·ì±Õ·¿
O·¿
¢£·ÐÎò
Ê¼¸ËFC-CÂçºåÀ¾U-15-ÊÆ»ÒËÌ¹â-´ØÀ¾Ê¡»ãÂç
¢£¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§
¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ´ã¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾Ê¡»ãÂç³Ø¤ÎÃÝÃæ¸µÂÁ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀ¾U-15¤«¤éÊÆ»ÒËÌ¹â¤ò·Ð¤Æ´ØÀ¾Ê¡»ãÂç¤Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ´ã¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÃæ¤ÏÍèµ¨²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡üMFÃÝÃæ¸µÂÁ
(¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤²¤ó¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯1·î25Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/67kg
¢£Íø¤Â
±¦
¢£·ì±Õ·¿
O·¿
¢£·ÐÎò
Ê¼¸ËFC-CÂçºåÀ¾U-15-ÊÆ»ÒËÌ¹â-´ØÀ¾Ê¡»ãÂç
¢£¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§
¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ´ã¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾Ê¡»ãÂç³Ø¤ÎÃÝÃæ¸µÂÁ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×