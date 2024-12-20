¥Þ¥³ー¥ìー¡¦¥«¥ë¥¥ó¡¢¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¤Ç¥¸¥çー¡¦¥Ú¥·¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿»Ø¤Î½ýÀ×¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Þ¥³ー¥ìー¡¦¥«¥ë¥¥ó±é¤¸¤ë¥±¥Ó¥ó¤È¡¢Å¥ËÀ¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ï¥êー¤È¥Þー¥ô¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÇÍÆ¼Ï¤Ê¤¤±þ½·¤¬¸«¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤È¥«¥ë¥¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥êー¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥çー¡¦¥Ú¥·¤Ë¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ëÃæ¤Ë»Ø¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥íー¥º¥â¥ó¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎQ&A¥³ー¥Êー¤Ç¡¢¥«¥ë¥¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥êー¤¬¥±¥Ó¥ó¤ò¶¼¤¹¥·ー¥ó¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏËÍ¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢Å¥ËÀ¤È¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡É¤³¤Î¥¬¥¤ò°Ò³Å¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Í¡£¡×
¤¤¤«¤Ë¤â±éµ»ÇÉ¤Î¥Ú¥·¤é¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤À¤¬¡¢¥Ï¥êー¤¬¥±¥Ó¥ó¤Î»Ø¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤í¤¦¤È¶¼¤¹¥·ー¥ó¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ëÃæ¡¢¥Ú¥·¤Ï¤¦¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥ë¥¥ó¤Î»Ø¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤Î½ýÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¥«¥ë¥¥ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥·¤ÏÂç¤¤¯È¿±þ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÈà¤Î´é¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ú¥·¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤Ï¡É»Ò¤É¤â¤ò³ú¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤À¤±¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¡×
¶¯ÌÌ¤Î¥Ú¥·¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È°Ò³Å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â¡¢ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤À¡£¥«¥ë¥¥ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ï¤¶¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²áµî¤Ë¤¤¤ë¥Ú¥·¡£°Ìò¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤Î¤ËÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó2¡Ù¡Ê1992¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥±¥Ó¥ó¤Î¹¶·â¤Ç¥Ï¥êー¤ÎË¹»Ò¤¬Ç³¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¬È±¤¬¾Æ¤±¾Ç¤²¤Æ¡¢²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¥·¤âÌµ½ý¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Source: