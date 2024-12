セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 Mぬいぐるみ “プンバァ&ティモン”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Mぬいぐるみ “プンバァ&ティモン”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約13×20×25cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニー映画『ライオン・キング』に登場する「プンバァ」と「ティモン」のぬいぐるみがラインナップ。

放浪していた「シンバ」を助けてくれる、心強い仲間たちがかわいらしいぬいぐるみになって登場します☆

プンバァ

相棒の「ティモン」と一緒に「シンバ」を助けてくれる、イボイノシシの「プンバァ」

大きなキバや頭の黒い毛も丁寧に表現されています。

お口に好物の虫をくわえているのもポイントです!

ティモン

「プンバァ」の相棒である、ミーアキャットの「ティモン」

明るく、ひょうきんな「ティモン」を腕組みポーズで表現したぬいぐるみです。

耳や指先など、色が濃くなっているところもしっかり再現されています☆

「シンバ」の心強い仲間「プンバァ」と「ティモン」のかわいいぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 Mぬいぐるみ “プンバァ&ティモン”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンバの仲間プンバァとティモンのぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』グッズ appeared first on Dtimes.