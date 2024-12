【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内新エリア「ドンキーコング・カントリー」】12月11日 グランドオープン

大阪府大阪市にあるテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内に、新エリア「ドンキーコング・カントリー」が、本日12月11日にグランドオープンする。

「ドンキーコング・カントリー」は、アクションゲーム「ドンキーコング」の世界観を体験できる新エリア。このエリアならではのアトラクションが登場するほか、ゲームのキャラクターたちなどをモチーフにしたグッズも販売される。なお、本エリアの入場にはスーパー・ニンテンドー・ワールドの「エリア入場確約券」または「エリア入場整理券/抽選券」が必要になる。

ドンキーコングと仲間たちが暮らすジャングルをイメージ

【スーパー・ニンテンドー・ワールドTM Direct (ドンキーコング・カントリー)】

マリオや仲間たちの「スーパーマリオ・ランド」から続くトンネルを抜けると、ドンキーコングの世界を再現した新エリア「ドンキーコング・カントリー」が広がる。

野生の緑がうっそうと生い茂る異空間で、トロッコで鉱山を豪快に駆け抜けたり、体中を使うアクティビティに挑戦したり、ワイルドな冒険が楽しめるエリアとなっている。

エリア内にはメインのライド・アトラクション以外にも、音楽にあわせてコンガを叩き、アニマルフレンドの「ランビ」を誘い出す「ランビのジャングル・コンガ」など、さまざまなアクティビティがちりばめられ、まるでドンキーコングの世界に入り込んだように、ジャングルを探検できる。

エリアのどこかに隠されている「K」・「O」・「N」・「G」の文字

たくさんのバナナが積まれたドンキーコングの家の前では、迫力満点のドンキーコングとミート&グリートができる

ジャングルを豪快に駆け抜ける! 新ライド・アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」

予測不能の新ライド・アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」が登場。エリアの奥にそびえる「黄金のしんでん」の中を駆け巡る。

ライドでは、ドンキーコングの世界でおなじみのトロッコに乗り込み、ティキ族からゴールデンバナナを守るため、ジャングルを大疾走する。途切れたレールもジャンプ。タル大砲から飛び出し、予測不能のジャングルへと進んでいく。

入口に鎮座する「サルかみさま」の像

どこかで見たことのある(?)壁画

ドンキーコングならではのフードやグッズも登場

タルをモチーフにした「DK クラッシュサンデー ~トロピカルバナナ・フレーバー~ マグカップ付き」や、トロッコが疾走しているような「DK ワイルドドッグ ~アボカド&チーズソース~」など、ドンキーコングならではのフードが登場。飛行機が目をひく「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」では、パーク内でしか手に入らないさまざまなグッズも販売される。

フード

「DK クラッシュサンデー ~トロピカルバナナ・フレーバー~ マグカップ付き」

「DK ワイルドドッグ ~アボカド&チーズソース~」

グッズ

イメージ

飛行機が目をひく「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. (C) Nintendo.

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン