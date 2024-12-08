¤¢¤Î¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÁÔÀä¥¤¥¸¥á¹ðÇò¡¡¶µ»Õ¤Ë¤â¶»¤°¤é¤Ä¤«¤Þ¤ìË½ÎÏ¼õ¤±¤ë
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬¡¢£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥á¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÈøºêÀ¤³¦´Ñ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤È£³¿Í¤Ç½Ð±é¡£Èøºê¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Àµ²ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÍ·µº²ñ¤È¤«¤â½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸å¤í¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ø¶È¤â½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤È¤«Í§Ã£¤â¡£ÆÃ¤ËÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Ï¡¢·ë¹½¥¤¥¸¥á¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ì²ó¤À¤±ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢¶µ¼¼¤È¤«¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¡ª¥Ö¥Á²õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢º£¤Î¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀèÀ¸¤È¤«¥Ð¡¼¥Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¶»¤°¤é¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¥¬¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤â±£¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿²áµî¤â¹ðÇò¤·¤Æ£²¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£