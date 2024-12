組み込み機器向けのLinuxディストリビューション「OpenWrt」の開発チームが、OpenWrt専用に設計されたルーター「OpenWrt One」をリリースしました。OpenWrt Oneには、オープンソースのOpenWrtファームウェアがプリインストールされており、年数が経過してもサポートが打ち切られないことが特徴です。[OpenWrt Wiki] Welcome to the OpenWrt Project

https://openwrt.org/#openwrt_one_router_officially_launched[OpenWrt Wiki] OpenWrt Onehttps://openwrt.org/toh/openwrt/oneBanana Pi OpenWrt One Router | BananaPi Docshttps://docs.banana-pi.org/en/OpenWRT-One/BananaPi_OpenWRT-OneOpenWrtはルーターなどのネットワーク機器にインストールすることを主目的に開発されているLinuxディストリビューションで、ユーザーはOpenWrtをデバイスにインストールすることでデバイスを自由自在にコントロールできるようになります。2024年1月に、OpenWrtの開発チームは独自設計ルーターであるOpenWrt Oneの開発計画を発表していました。組み込み機器向けOS「OpenWrt」の開発チームが100ドル以下の独自ハードウェア「OpenWrt One」の開発計画を発表 - GIGAZINEOpenWrt Oneの正面にはUSB Type-AポートとUSB Type-Cポートが1つずつ。背面にはLANポートとWANポートが1つずつ。なお、WANは2.5Gbitに対応し、LANは1Gbitに対応しています。また、Wi-Fiの規格はWi-Fi 6です。OpenWrt Oneの主な仕様が以下。SoCMediaTek MT7981BWi-FiMediaTek MT7976C dual-band Wi-Fi 6 (2x2 2.4 GHz + 3x3 5 GHz)DRAM128MB SPI NAND + 16MB SPI NORフラッシュメモリ256NANDメインメモリ1024MB DDR4イーサネット1x 2.5 Gbit WAN + 1x 1 Gbit LANUSB接続1 x USB Type-C PD 12V、1 x USB Type-CUSBホストUSB 2.0 Type-Aストレージ1x 2230/2242 NVMe PCIe 2.0メカニカルスイッチブート選択用スイッチ1個LED2x (PWM driven), 2x ETH Led (GPIO driven)外部ハードウェア監視EM Microelectronic EM6324 (GPIO driven)RTCNXP PCF8563TS (I2C) with battery backup holder(CR1220)電源USB-PD 15V on USB-C port (optional 802.3at/af PoE via RT5040 module)拡張スロットmikroBUSアンテナコネクタ3x MMCXOpenWrt OneについてOpenWrtは「修理の権利とソフトウェアの自由を念頭に置いて構築された初めてのルーター」「ハッカーに優しいルーター」とアピールしており、実際にOpenWrt OneにはオープンソースのOpenWrtファームウェアがプリインストールされています。そのため、OpenWrtのソースコードは、以下のリンク先で公開されています。git.openwrt.org Git - openwrt/openwrt.git/summaryhttps://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.gitまた、NOR型フラッシュメモリとNAND型フラッシュメモリを個別にフラッシュするスイッチが搭載されており、OpenWrtは「文鎮化する可能性は限りなく低い」と述べています。なお、OpenWrt OneはAliexpressで注文可能で、価格はケース付きのコンプリートセットが税抜1万3651円、ロジックボードのみが税抜1万494円です。ギガビットイーサネットスマートルーターmt7981b,1gb ddr4,2.5gb,rj45,256 mb,spi nand,オープンソース - AliExpress 7https://ja.aliexpress.com/item/1005007795779282.htmlBanana Pi openwrt-デュアルバンドPCBAルーターボード,wifi 6, 1GB ddr4,256 mb,spi nand,mediatek mt7981b,公式ボード - AliExpress 7https://ja.aliexpress.com/item/1005008143000598.html