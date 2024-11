■ZEROBASEONEギュビン、長い手足でNCT DREAMを踊る

【動画・写真】ファンもびっくり!ZEROBASEONEギュビンの抜群のスタイル

ZEROBASEONE(ゼロベースワン)のInstagramが更新され、KIM GYU VIN(キム・ギュビン)の脚の長さが際立つショットと動画が話題を集めている。

ZEROBASEONEは、11月22日、23日にかけて京セラドーム大阪で行われた音楽授賞式『2024 MAMA AWARDS』に出演。Instagramで公開されたのは、その出演時の衣装をまとったショットだ。

180cmを超える長身の持ち主で、スタイル抜群のメンバーが多いZEROBASEONEの中でも、特に顔の小ささと脚の長さがたびたび話題になるギュビン。彼はシャツに白いジャケットを羽織り、ブラックのパンツを合わせた華やかな衣装で、NCT DREAMの「Life Is Still Going On」をさわやかにダンスする動画をアップしている。長い手足をキレよく動かし、挑発的な表情でも魅了した。

またギュビンが同じ衣装を着てピースをしたり口角を上げてキュートに微笑んだり、様々な表情を浮かべる写真も投稿されている。

さらにギュビンは、シックなブラックの衣装に身を包んだショットもアップ。キラキラと輝くビーズがちりばめられたジャケットは、授賞式にぴったりの華やかさだ。1枚目の全身ショットでは、脚がすらりと伸び、抜群のプロポーションを披露した。

SNSでは「ギュビンまた脚伸びた?」「スタイル良すぎてほぼ脚」「ギュビンの脚が長すぎて天井が低く見える」「いつか脚だけになりそうなくらい」「ギュビンの脚の長さバグってる」「頭小さすぎるし顔かっこいいしとんでもない」「顔もスタイルもやばい」と話題を集めている。