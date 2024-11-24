»×¤ï¤º¡Ö¥¸¥ã¥±¿©¤¤¡×´ôÉì¸©¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ç¿©¤Ù¤¿¡È¥Ö¥éÐ§¡É¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤Ï¹çÍýÅª¡©¤½¤ì¤È¤â¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡©
¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡¢Î¬¤·¤Æ¡È¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¡É¡£°¦ÃÎ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¸½ÃÏºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦±ÊÃ«Àµ¼ù¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡È¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¡É¤ÎÎ¹¡×¡£Âè43²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÆâ¤Ø¡£¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤È¤³¤í½Ð¹ç¤Ã¤¿¤¢¤ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡£¡Ö¥¸¥ã¥±¿©¤¤¡×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸º¾¯Ãæ¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼Äó¶¡Å¹¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ç¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò½Ð¤¹Å¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âñ»Ò¤äÅâÍÈ¤²¤È¥é¥¤¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¤è¤Û¤É³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ñ»Ò¤Ï¾ÆÂæ¤Ë¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤é¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¥³¥ó¥í¤ÎÁ°¤ÇÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÄ´Íý¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤ËÏ¢Â³¤·¤ÆÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤ÈÂ¾¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï¸¶²ÁÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ª¤ÎÄË¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤À¤¬¡¢Ä´Íý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¸¥ã¥±¿©¤¤¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃë¤¹¤®¤«¤é´ôÉì»ÔÆâ¤Ç¼èºà¡¦»£±Æ¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÅ¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ø¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ë½»½ê¤òÆþ¤ì¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥±Çã¤¤¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¸¥ã¥±¿©¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ÎÅ¹¤Ï¡¢JRÅì³¤Æ»ÀþÀ¾´ôÉì±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡¢´ôÉì»Ô¿ûÀ¸6ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿·³¤Ï° ¿ûÀ¸Å¹¡Ù¤À¡£²«¿§¤Î´ÇÈÄ¤ÈÀÖ¤¤Æü½ü¤±¥Æ¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ®Ãæ²Ú¡£¥á¥Ë¥å¡¼¼Ì¿¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤â¤«¤Ê¤ê¥½¥½¤é¤ì¤ë¡£
Å¹Æâ¤âÄ®Ãæ²Ú¤é¤·¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¾®¾å¤¬¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤à¾ïÏ¢µÒ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×2ÁÈ¤¬¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®Ãæ²Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¸µ´¶¤¬¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ÎÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤Î¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ØºÂ¤ê¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ü¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¥»¥Ã¥È¡×¡Ê840±ß¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Þ¡¼¥Ü¡¼ÈÓ¤äÅ·ÄÅÈÓ¡¢Ãæ²ÚÈÓ¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ßË¼¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌÍ¤òè§¤Ç¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃæ²ÚÆé¤òÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡£°û¿©Å¹¤ÏÆü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤â¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤â´°À®¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ì¤À¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÐ§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¡¢¤³¤ì¤Ã¡ª¡¡¡Ö¥¸¥ã¥±¿©¤¤¡×¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤³¤ÎÐ§¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ð§¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢Ì£Á¹¤«¤ÄÐ§¤ÈÅ´²ÐÐ§¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÐ§¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥¦¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÐ§¤Î·Á¾õ¤«¤é¡¢Ã¯¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¤µ¤À¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼Ð§¡×¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ö¥éÐ§¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤¬»þ´Öº¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°Ê³°¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤Î²¦Æ»¥Á¥ã¡¼¥é¡¼
¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¡¼¥×¤¬Ç»¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤Ð§¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢·Ü¥¬¥é¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤È¤Ë³Ñ¤¬¤È¤ì¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¾Ä®Ãæ²Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¶Åò¥¹¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÍ¤Ï¤ä¤ä½Ì¤ì¤Î¤¢¤ëÃæÂÀÌÍ¡£¤³¤ì¤âÄ®Ãæ²Ú¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¡£¤³¤ÎÐ§¤æ¤¨¤ËÌÍ¤Ï1¶Ì¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¤¬¡¢È¾¶Ì¤Û¤É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì£¤âÇ»¤¤ÌÜ¡£¤¦¤ó¡¢»ä¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Î¶ñºà¤Ï¥á¥ó¥Þ¤È¥â¥ä¥·¡¢¥Í¥®¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÎÌ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È1¿ÍÁ°¤¢¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Î¤ê¡¢Ã¼¤Ë¤Ï¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤Ð§¤Ë±Ç¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ì¥ó¥²¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥¯¥ê¤È¤Ò¤È¸ý¡£¤¦¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡»Ý¤¤¤Ã¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥é·Ï¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿©´¶¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀäÌ¯¤Ê¤Î¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤â¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤Î»Ý¤ß¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÆñÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´ÈÓÎ³¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÐ§¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤³¤Ü¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ö¥éÐ§¤Î¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²¿¤è¤ê¤â¼æ¤«¤ì¤¿¤·¡¢Ì£¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÅ¹¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤¬Æ¬¤ò²á¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦»£±Æ¡¿±ÊÃ«Àµ¼ù
1969Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤à¤°ÂåÉ½¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅì³¤ÃÏÊý¤Î¿©¤Î¾ðÊó¤ò»¨»ï¤äweb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£¡Ö¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¡×¤Ê¤É¿©¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£