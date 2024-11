SEVENTEEN ミンギュ、グループ愛をアピール「10年後も僕らは当然一緒」

SEVENTEENのミンギュが、優雅な魅力でファッション雑誌の表紙を飾った。本日(19日)、ファッション雑誌「Esquire」は、ミンギュとフランスの高級ブランド「DIOR(ディオール)」が共にしたグラビアを公開した。同ブランドのアンバサダーとして活躍しているミンギュは、今回のグラビアを通じて、同ブランドの2025年夏のメンズコレクションを初披露した。彼は、ステージ上での精力的な姿とは異なる、叙情的な雰囲気で目を引いた。

グラビア撮影とともに行われたインタビューでミンギュは、「撮影中に想像をたくさんする。『こういうスタイリングでポーズをとれば、“騎士”のような感じがするな』とイメージする。椅子に座って気だるい雰囲気を演出する時は、パリの古い建物の中でカーテンが揺れるイメージをする」と伝え、“グラビア職人”の一面を誇った。ミンギュは、SEVENTEENへの愛情も隠すことなく積極的にアピールした。来年、デビュー10周年を迎える彼は「(メンバーたちに)『10年後も僕たちは当たり前にSEVENTEENなのに、どうして1、2年後のことを心配するの?』と言ったりする」とし、「SEVENTEENを守ることが僕の大きな目標」と伝えた。SEVENTEENは、今月27日に日本4thシングルを発売し、ドームツアーに突入する。彼らは11月29日〜30日のバンテリンドームナゴヤを皮切りに、12月4日〜5日に東京ドーム、12日と14日、15日に京セラドーム大阪、19日と21日、22日にみずほPayPayドーム福岡にて「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する。