CRAVITY、ニューシングル「FIND THE ORBIT」個人コンセプトフォト第1弾を公開

CRAVITYが、個人コンセプトフォトの第1弾を公開した。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは昨日(17日)、公式SNSを通じて、CRAVITYのシングル「FIND THE ORBIT」の個人コンセプトフォト第1弾である、PATHFINDERのREMEMBERバージョンを公開した。「PATHFINDER」という名称で公開された今回のコンセプトフォトには、REMEMBERバージョンに合わせて「僕と僕たちが作り出した過程、そして本質を忘れないようにしよう」という意味が込められた。

公開されたコンセプトフォトの中で彼らは、REMEMBERバージョンのコンセプトに合わせて、純粋さから愛らしさ、堂々さ、情熱など、それぞれの本来の姿と魅力をそのまま盛り込み、注目を浴びた。メンバーらは、メガネや花びらなどのポイントで美貌を際立たせると共に、エレキギターやヘルメット、花火などの多様なオブジェを活用し、フォトジェニックな姿を披露して世界中のファンの胸をときめかせた。特に、今回のPATHFINDERは、9月に彼らが公式YouTubeチャンネルに「CRAVITY『THIS IS MY ASTEROID』」というタイトルでサプライズ公開した映像の中のコンセプトとして制作され、ファンを驚かせた。当時、メンバーごとのキーワードを中心に制作されたハイクオリティな映像が、多くのファンの好奇心を刺激しただけに、今回のPATHFINDERの公開に、より一層関心が高まっている。CRAVITYは、これからも様々なバージョンのPATHFINDERとCHRONO-FILM、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像などを順を追って公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。CRAVITYのシングル「FIND THE ORBIT」は、12月5日午後6時に各音楽配信サイトで発売される。