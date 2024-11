ENHYPEN、K-POP歴代記録を更新！リパッケージアルバム発売数が1週間で140万枚を突破

ENHYPENがリパッケージアルバムでK-POPの新しい歴史を更新した。11月18日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ENHYPENの2ndフルアルバムのリーパッケージアルバム「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」が、発売初週の週間(集計期間11月11日~17日)に計140万6,926枚売れた。これにより、彼らは歴代K-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量(発売後1週間のアルバム発売量)の新記録を打ち立てた。リパッケージアルバムでミリオンセラーを達成したK-POPアーティストは、ENHYPENを含めて2グループみのだ。

同作は前作2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」に収録された10曲に新曲2つを加えたリパッケージアルバムだ。彼らは2ndフルアルバムを初動「ダブルミリオンセラー」に仲間入りさせるなどキャリアハイを達成したことに続き、再び意味のある成果を上げ、強力な影響力を立証した。タイトル曲「No Doubt」のグローバルファンからの関心も熱い。同曲はLINE MUSIC「トップ100」のリアルタイムチャートで5日連続(11月11〜15日)1位を記録し、デイリーチャートでは3日連続(11月13〜15日)トップを記録した。また、発売と同時に32ヶ国余り・地域のiTunes「トップソング」にチャートインし、熱烈な反響を得た。19日(火)0時には「No Doubt」「XO(Only If You Say Yes)」のJapanese Ver.のリリースも控えており、ますます期待が高まっている。同曲は、各種音楽配信サービスでのみ聞くことができる。現在3回目のワールドツアーの日本公演でありK-POPボーイグループでデビューから最速での3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN」を開催中のENHYPENは、12月28日、29日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、1月25日、26日に大阪・京セラドーム大阪を巡り、日本でもグローバル旋風を続けていく。