SEVENTEEN ジョンハン、モデルを務める「ポール・スミス」巨大ポスターが渋谷を中心に登場！

英国を代表するファッションライフスタイルブランド「ポール・スミス」が、ホリデーギフトシーズンにSEVENTEENのジョンハンをモデルに迎えて展開しているキャンペーン、「SEASON OF FUN AND GAMES.」の巨大ポスターが、渋谷を中心とした複数のロケーションに登場。9月末より兵役義務を開始し、現在はSEVENTEENでの活動を休止中のジョンハン。入隊直前に撮影された今回のポール・スミスキャンペーンビジュアルは、渋谷駅ハチ公広場のハチコーボードや、渋谷パークサイド共同ビル壁面、梅田クランクWALLに期間限定で登場する。

■屋外広告概要

「SEASON OF FUN AND GAMES.」巨大ポスター

【場所・期間】

◯ポール・スミス渋谷店 ビルボード

2024年11月1日(金)〜12月25日(水)



◯渋谷パークサイド共同ビル壁面

2024年11月16日(土)〜29日(金)



◯渋谷ハチコーボード(JR渋谷駅ハチ公改札外)

2024年11月18日(月)〜24日(日)

※駅及び駅係員へのお問合せはご遠慮ください



◯梅田クランクWALL(阪急大阪梅田駅〜JR大阪駅を結ぶ2階連絡通路)

2024年11月25日(月)〜12月1日(日)



■関連リンク

「SEASON OF FUN AND GAMES.」特設ページ