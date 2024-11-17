[11.17 J3第37節](Axis)

※13:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 16 丸山壮大

MF 8 田中恵太

MF 9 富樫佑太

MF 17 小澤秀充

MF 19 三木直土

MF 33 長谷川アーリアジャスール

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

控え

GK 31 高麗稜太

DF 29 小泉隆斗

MF 11 東條敦輝

MF 15 東出壮太

MF 26 高柳郁弥

MF 32 伊川拓

FW 18 田中翔太

監督

林健太郎

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 井上竜太

DF 38 山本義道

MF 2 長峰祐斗

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

FW 71 田口裕也

控え

GK 1 白井裕人

DF 16 毛利駿也

DF 55 平智広

MF 10 嶋田慎太郎

MF 15 西谷優希

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰