鳥取vs金沢 スタメン発表
[11.17 J3第37節](Axis)
※13:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 31 高麗稜太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 55 平智広
MF 10 嶋田慎太郎
MF 15 西谷優希
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
※13:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 31 高麗稜太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 32 伊川拓
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 55 平智広
MF 10 嶋田慎太郎
MF 15 西谷優希
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰