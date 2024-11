BTS ジン、1stソロアルバム発売から1日で前作の初動超え！世界70ヶ国・地域のiTunesトップソング1位に

BTS(防弾少年団)のジンが新アルバム発売から1日で、前作の初動(発売日基準で1週間アルバム販売量)を上回った。16日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ジンのソロアルバム「Happy」が、発売初日(15日)に84万5690枚売れ、デイリーアルバムチャート1位に直行した。これは2022年に発表された彼のソロシングル「The Astronaut」の初動(77万126枚)をはるかに上回る数値で、ジンの揺るがない人気を証明する。

「Happy」は16日午前9時基準で日本、メキシコ、エクアドルなど48ヶ国/地域のiTunes「トップアルバム」チャートの首位に登場。新アルバムのタイトル曲「Running Wild」はオーストラリア、フィンランド、ブラジルなど70ヶ国/地域のiTunes「トップソング」1位を記録した。この他にも「I'll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window(with WENDY)」「I will come to you」など、アルバムの全収録曲が様々な国と地域のiTunes「トップソング」上位圏にランクインした。16日、ジンはファンと一緒にソロアルバム「Happy」の活動のスタートを切った。16〜17日の2日間、ソウル市中区奨忠(チャンチュン)体育館でファンショーケース「Jin 'Happy' Special Stage」を開催する。今回のファンショーケースは、新アルバム発売を記念して、ARMY(BTSファンの呼称)と有意義な時間を過ごしたいジンの気持ちが込められた。ファンショーケースでは、ARMYのための特別なステージを見ることができる。彼はスペシャルステージの出演者、メインMCとしての一人二役を務める。セットは、新アルバムのコンセプトフォト、ミュージックビデオの随所で登場したオブジェを活用し、アルバムとの関連性を高める。彼はファンショーケースで「Running Wild」を含め、アルバムの全収録曲のステージを初めて公開する。