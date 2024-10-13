大宮vs福島 スタメン発表
[10.13 J3第32節](NACK)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 26 濱田水輝
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 20 城定幹大
MF 30 加藤匠人
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 山本海人
MF 8 吉永大志
MF 17 針谷岳晃
MF 38 粟野健翔
FW 9 澤上竜二
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 26 濱田水輝
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 20 城定幹大
MF 30 加藤匠人
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 山本海人
MF 8 吉永大志
MF 17 針谷岳晃
MF 38 粟野健翔
FW 9 澤上竜二
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
監督
寺田周平