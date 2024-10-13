[10.13 J3第32節](NACK)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 4 市原吏音

DF 5 浦上仁騎

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 22 茂木力也

MF 23 杉本健勇

MF 30 アルトゥール・シルバ

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 40 志村滉

DF 26 濱田水輝

DF 33 和田拓也

DF 37 関口凱心

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 42 藤井一志

FW 49 大澤朋也

監督

長澤徹

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 吉丸絢梓

DF 3 松長根悠仁

DF 5 大森博

DF 27 野末学

DF 28 鈴直樹

MF 14 大関友翔

MF 20 城定幹大

MF 30 加藤匠人

FW 7 塩浜遼

FW 10 森晃太

FW 40 樋口寛規

控え

GK 22 山本海人

MF 8 吉永大志

MF 17 針谷岳晃

MF 38 粟野健翔

FW 9 澤上竜二

FW 18 矢島輝一

FW 19 清水一雅

監督

寺田周平