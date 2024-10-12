¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤ÂåÍ×ÃíÌÜ¡ª¡Ø¥É¥é¥¯¥¨·¡Ù¤¬¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤Þ¤ÞÈþÎï3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¯¥¨¤ò¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿À¤Âå¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª
º£¤Ï¤â¤¦´ë¶ÈÀï»Î¤È¤·¤Æ¸½¼Â¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¤¹¤¨¤Æ¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë40¡Á50Âå¤ÎÍ¦¼Ô¤¿¤Á¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÁ¸±¤ò¡£
·æºî¥²¡¼¥à¤¬Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È· ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£
¥¹¥é¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¸ÎÄ»»³ÌÀ»á¤ÎÆÃÄ¹Åª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢ÆüËÜ¤ËRPG¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¡£¤½¤Î3ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤¬ËÜºî¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È· ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¤Î11·î17Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£Í½Ìó¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÇºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢HD-2D¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡£
Î©ÂÎÅª¤ÇÈþ¤·¤¤3DCG¤ÎÃæ¤ò¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¡È¿·¤·¤¯¤Æ²û¤«¤·¤¤¡É ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥×¥ì¥¤²èÌÌ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¶ÎÞ¥â¥Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥É¥é¥¯¥¨¤Î¡Ö¥í¥È»°Éôºî¡×¤Ï¡¢»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È·¡¢µ¡¢¶¤Î½çÈÖ¡£¤Þ¤º¡Ö·¡×¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¥í¥È¤ÎÅÁÀâ¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£
¤â¤¦¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤³¤½¡¢¤¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤Ï¡¢¸½ºß¥²¡¼¥à¥Ï¡¼¥É¤ò1Âæ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£HD-2D¤Î¡Ø¥É¥é¥¯¥¨·¡Ù¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆNintendo Switch¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£11·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿¤È¤«Í½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤¢¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ÎËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø¡£Î¹Î©¤Á¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ï¡¢º£¤Ç¤¹¡ª
¡ÚNintendo SwitchÈÇ¡Û
¡ÚSONY PlayStation 5ÈÇ¡Û
°Ê²¼¤Î¡ÖAmazon¸ÂÄêÆÃÅµ¤¢¤ê¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¥»¥Ã¥È¡Ê¢¨¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤É¤¦¤·¤Î¾ó¡Ù¤È¡Ø¤Þ¤Û¤¦¤Î¤»¤¤¤¹¤¤¡ß2¸Ä¡Ù¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¶â¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Amazon¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚAmazon¸ÂÄêÆÃÅµ¤¢¤ê Nintendo SwitchÈÇ¡Û
¡ÚAmazon¸ÂÄêÆÃÅµ¤¢¤ê SONY PlayStation 5ÈÇ¡Û
Source: Amazon.co.jp