ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、2024年で8度目を迎える毎年恒例の「ガリバー」フェアを開催。

定番のハンバーグやサラダ、つぶつぶ食感イチゴミルクのほかに、新たにカリーバーグディッシュ、ガトーショコラパフェがガリバー化されます☆

びっくりドンキー「ガリバー」フェア2024

フェア開始日:2024年10月16日(水)

2024年で8度目を迎える「びっくりドンキー」の毎年恒例「ガリバー」フェアを期間限定で開催。

定番人気のハンバーグやサラダ、つぶつぶ食感イチゴミルクも登場します。

2024年は新たにカリーバーグディッシュ、ガトーショコラパフェがガリバー化!

ハンバーグからデザートメニューまで幅広いラインナップで最後まで美味しく愉しめるメニューを紹介していきます。

ガリバーバーグディッシュ(レギュラー)

価格:1,610円(税込)

サイズ:400g

トッピング:

・エッグ、おろしそ 各110円(税込)

・パイン、チーズ(2本)各180円(税込)

※ライスをカリフラワーライスに変更できます(変更:110円(税込))

※ディッシュのサラダを大盛りにできます(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※ライスの量を変更できます(ガリバー専用サイズ(通常の3倍量):+200円(税込)/大盛:+100円(税込)/小盛:55円(税込)引き)

※チーズはハンバーグ1商品につき4本までとなります

プレートのほとんどを埋め尽くす、400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグをのせた「ガリバーバーグディッシュ」

ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで楽しむことができます。

ガリバーバーグステーキ(レギュラー)

価格:イートイン 1,500円(税込)/テイクアウト 1,560円(税込)/デリバリー 2,190円(税込)

サイズ:400g

トッピング:

・エッグ、おろしそ 各110円(税込)

・パイン、チーズ(2本)各180円(税込)

※ライスをカリフラワーライスに変更できます(変更:110円(税込))

※ディッシュのサラダを大盛りにできます(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※ライスの量を変更できます(ガリバー専用サイズ(通常の3倍量):+200円(税込)/大盛:+100円(税込)/小盛:55円(税込)引き)

※チーズはハンバーグ1商品につき4本までとなります

付け合わせとともに鉄板で提供される「ガリバーバーグステーキ」

400gのガリバーサイズに仕上げられたハンバーグがアツアツのまま味わうことができます。

自宅でガリバーバーグを味わえる「ガリバーバーグ(レギュラー)」も販売されます。

ガリバーバーグステーキ専用 ガリバーライス

価格:イートイン 400円(税込)/テイクアウト 440円(税込)/デリバリー 550円(税込)

サイズ:600g

通常量の3倍を誇る「ガリバーバーグステーキ」専用の「ガリバーライス」も登場!

「ガリバーバーグステーキ」を注文された方のみ購入できるメニューです。

ガリバーカリーバーグディッシュ(レギュラー)

価格:2,050円(税込)

サイズ:400g

トッピング:

・エッグ 110円(税込)

・パイン、チーズ(2本)各180円(税込)

※ライスをカリフラワーライスに変更できます(変更:110円(税込))

※ディッシュのサラダを大盛りにできます(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※ライスの量を変更できます(ガリバー専用サイズ(通常の3倍量):+200円(税込)/大盛:+100円(税込)/小盛:55円(税込)引き)

※チーズはハンバーグ1商品につき4本までとなります

※ガリバーカリーバーグディッシュにおろしそトッピングはできません

ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースがかけられた、迫力満点な「ガリバーカリーバーグディッシュ」が初登場!

ライス、サラダと共に最後までカリーを愉しめる贅沢なメニューです。

ガリバーフライドポテト

価格:イートイン 820円(税込)/テイクアウト 870円(税込)/デリバリー 1,220円(税込)

サイドメニュー人気No.1の「びっくりフライドポテト」

Lサイズを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」がフェアメニューとして登場します。

ガリバースパイシーポテト

価格:イートイン 920円(税込)/テイクアウト 970円(税込)/デリバリー 1,360円(税込)

オリジナルブレンドのスパイスでちょっぴり刺激的に仕上げられた「ガリバースパイシーポテト」

アルコールのおつまみにもぴったりなサイドメニューです。

ガリバーサラダ

価格:イートイン 660円(税込)/テイクアウト 710円(税込)/デリバリー 1,000円(税込)

10種類の野菜を使用し、パリパリ麺の新食感が愉しめる高さ25センチの巨大グラスに入れて提供される「ガリバーサラダ」

オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシング2層の味が全体に行き渡り、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントになっています。

びっくりショコラパフェ

価格:3,000円(税込)

デザートメニューとして、通常のガトーショコラパフェがパワーアップした、高さ30センチの「びっくりショコラパフェ」が新登場。

シフォンや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココア、チョコムースが贅沢にプラスされています。

びっくりイチゴミルク

価格:990円(税込)

つぶつぶ食感イチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングした「びっくりイチゴミルク」

高さ25センチの巨大グラスで提供されるドリンクメニューです。

食欲の秋を盛り上げる、今しか体験できない”ガリバー化”したメニューが盛りだくさん。

びっくりドンキーにて2024年10月16日より開催される「ガリバー」フェアの紹介でした☆

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

