Felix88ÇÕÁèÃ¥¾¯Ç¯ÌîµåÆÁ»³Âç²ñ»Ï¤Þ¤ë¡ª»³¸ý¸©Æâ31¥Áー¥à¤ÈÊ¡²¬¸©¤Î1¥Áー¥à¤¬»²²Ã
Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÂç²ñ¤¬¼þÆî»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Felix88ÇÕÁèÃ¥¾¯Ç¯ÌîµåÆÁ»³Âç²ñ¤Ï¼þÆî»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ31¥Áー¥à¤ÈÊ¡²¬¸©¤Î1¥Áー¥à¤¬»²²Ã¡£
»ÔÆâ8¤Ä¤Î²ñ¾ì¤ËÊ¬¤«¤ì¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¹õ´ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÆÁ»³¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÈµÜÌîÌîµå¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÆÁ»³¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬10ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁ»³¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡¦²£Æ»´ÐÂÀ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ìー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤ÇÂÇÀþ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
·è¾¡¤Ïº£·î29Æü¡¢¼þÆî»Ô¤ÎÄÅÅÄ¹±Èþ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£