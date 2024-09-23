¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¤¥À¥µ¡×±ÊÌî²ê°ê¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤Ë¾Î»¿¤â¡¢¶âÈ±¤ËÂ³¤¯¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¼ºÇÔ¡É¤Îßà°õ
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÌî²ê°ê¤¬¡¢9·î20Æü¹¹¿·¤ÎInstagram¤ÇÂçÃÀ¤Ê¡ÈÊ¢¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹õÇ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê±ÊÌî²ê°á¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¥Á¥é¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡±ÊÌî¤Ï¡Ö#pradass25¡×¡Ö#prada¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å²¼¹õ¿§¤Î¥Õ¥¡¡¼»ÅÍÍ¤Î¹õÇ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Á¤ç¤¤¥À¥µ°õ¾Ý¤¢¤ë¡Õ
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ô²ê°ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤!!!!!¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡Õ¡Ô¥×¥é¥ÀÉ±ºÇ¶¯¡Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Á¤ç¤¤¥À¥µ°õ¾Ý¤¢¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤âÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ä¡ØSeventeen¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¤Î»¨»ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç24ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Î»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡ÉÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡È¥À¥µ¤¤¡É¤È±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÌî¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹õ¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡ÈÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É»Ñ¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢À¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¸«¤»¤¿¹õÇÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥é¥À»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡È¥¤¥¿¤µ¡É¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ©Àþ¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£