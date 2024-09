次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、川口に住む人の人間模様が見える場所で、老若男女問わず地域の方に親しまれている『喜楽湯』。

『喜楽湯』は自分たちで拡張や工事を手掛け、古き良きを保ちながら進化し続ける町の銭湯です。

『喜楽湯』の歴史

『喜楽湯』は1950年代に川口駅と西川口駅の中間付近で創業。

2012年には浴室・脱衣所を一新して大規模リニューアルを行い、形を変えながらも、今も井戸水・薪を使用。個性豊かな番頭達と猫が沸かしているそうです。

さらに昨年の2023年には大規模なイメチェンを行い、全部で12ヶ所スタッフさん自らの手でDIYを行い改造したそうです!

改造した12ヶ所の様子がX、TikTok、InstagramなどのSNSに載っているので是非チェックしてみてください!

『喜楽湯』のおすすめポイント

『喜楽湯』へ足を運ぶ前に是非知っておいてもらいたい魅力を4つご紹介します!

より深く『喜楽湯』の世界を楽しんでいただけるはずです。

DIYによって拡張された外気浴室・テラス席

2023年のイメチェンの際に、外気浴室とテラス席がDIYによって拡張されました。

外気浴室

外気浴室が、扉を開けると目の前に広がる開放的な空間になったそう。

以前は左側にこぢんまりと設けられていましたが、イメチェン後は右側に大きく拡張し、より静寂でゆったりとした時間を過ごせる空間になったみたいです。

テラス席

広々とした空間に生まれ変わった浴室では、お風呂上がりの方もゆったりとくつろいでいただけます。

窓から差し込む柔らかな光と、壁に飾られた美しい日本画が、上質な空間を演出しています!

日ごとに変わる湯船とサウナ

常連さんにも飽きずに楽しんでもらえるように、日替わりのお風呂やサウナメニューを毎月変えているそうです。

さらにスーパージェット、寝湯、ジャグジーと、浴槽の種類も豊富。

100度の高温サウナでじっくりと温まり、水風呂でクールダウン。

そして、外気浴スペースで深呼吸すれば、至福のひとときを過ごせます♨️

スケジュールはSNSやHPで発信しているので是非チェックしてから足を運んでみてください!

写真は、店舗限定『喜楽湯』オリジナルグッズの”mokuのタオル”で、『喜楽湯』のロゴ刺繍がアクセントになった、おしゃれなデザインが魅力的です。

色のバリエーションも豊富ですので、自分用やちょっとした土産用にピッタリです。

これからもオリジナルグッズを制作していくみたいなので、是非公式オンラインサイトをチェックしてみてください!

と崙猫「タタミ」

『喜楽湯』の癒し担当!元気が出る笑顔が魅力の番頭猫、タタミ。

お向かいの畳屋さんからやってきたという名前も心温まります。

お客さまの中には、タタミに会うために遠方から訪れる方もいるほどの人気者です。

ふかふかの毛並みに触れれば、日頃の疲れも吹き飛ぶかも。ぜひ、タタミに会いに行ってみてください!

『喜楽湯』おすすめグッズ

『喜楽湯』のスタッフが選ぶおすすめオリジナルグッズを一つ紹介します!

『喜楽湯』オリジナルTシャツ

番頭猫のタタミの迫力あるイラストや漢字が使われ、70年と歴史ある喜楽湯のレトロな魅力と、スタッフのポップな魅力が融合する、喜楽湯を象徴するそんな一枚です。

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『喜楽湯』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♨️

