次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、江戸川区内で数少ないサウナ有り銭湯の一つで地元民から愛される『仁岸湯』。

江戸川区新小岩にある銭湯で、熱々サウナ、地下水掛け流し水風呂、炭酸風呂、歩行湯、薬湯が自慢のサウナ銭湯です!

『仁岸湯』の歴史

昭和35年(1960年)開業。

下町の情緒溢れる東京都江戸川区で創業64年目を迎えた『仁岸湯』は営業開始前から常連さんが集まる地元から愛されている銭湯です!

現在は若い人たちにより『仁岸湯』の魅力を知ってもらうためにXやInstagramの運用に力を入れ始めているそう。

3代目の岡部さんの”ゆるめのつぶやき”が見どころです!ぜひ一度見てみてください!

X:https://x.com/nigishiyu_sento

インスタグラム:https://www.instagram.com/nigishiyu_sento/

『仁岸湯』のおすすめポイント

『仁岸湯』へ足を運ぶ前に是非知っておいてもらいたい魅力を3つご紹介します!

より深く『仁岸湯』の世界を楽しんでいただけるはずです。

|沙誓

炭酸泉には、血行を促進してこりをほぐす効果があり、健康に気をつけている方におすすめです。

『仁岸湯』の人工炭酸泉は、湯あたりが柔らかく40度弱の中温なので年齢問わず楽しめます!

炭酸泉の他にも、ジェットバスや、歩行浴も備え付けられています。珍しいですよね!

さらに浴室の一番奥には、42度〜43度と熱々の日替わり湯の薬湯もあるのでリピートしても飽きずに楽しめちゃいます♨️

▲▲船▲船汽Ε&ほどほど水風呂

浴室の二階に上がった先には、サウナ、水風呂、ベンチが密集している夢のようなエリアがあります!

写真からもわかるように、銭湯サウナにしては珍しく10人程は入れる広めのサウナです。

『仁岸湯』のサウナの魅力はなんといっても、昭和ストロングスタイルの約110度の”アツアツ”セッティング!

一歩足を踏み入れると、たちまち体中に熱が駆け巡り、2、3分もすれば全身から滝のような汗が噴き出します!是非体験してみてください。

サウナ室の目の前には、秘密基地感のある水風呂休憩スペースがあります。

首まで浸かれるほど水深が深く、サウナの”アツアツ”とは真逆で20度チョットという”ほどほど”設定で普段冷たすぎて水風呂に首まで入れない方でも気持ち良く入れちゃいます!

サウナでしっかり温まり、水風呂でクールダウンして、至福の「ととのい」を感じた後は、キンキンに冷えたOFF COLAでさらに極上のリフレッシュをしてみませんか?

たまーに開催されるインテル湯

イタリア・ミラノを本拠地とする世界的に有名なサッカークラブ「インテルナツィオナーレ・ミラノ」通称”インテル”のチームカラーである青黒黄のお湯が楽しめます!

『仁岸湯』のオーナーがインテルの大ファンということで、不定期開催しているそう。

インテル湯の日は、施設内にたくさんのユニフォームが飾られインテルの熱狂的なファンである”インテリスタ”にはたまらない空間になっています。是非一度訪れてみてください。

たまにしか開催されないからこそ、HPやXなどチェックをお忘れなく!

HP:https://www.oyunofuji1010.com/gallery/2088/

X:https://x.com/nigishiyu_sento

『仁岸湯』おすすめグッズ

『仁岸湯』のスタッフが選ぶおすすめオリジナルグッズを一つ紹介します!

『仁岸湯』オリジナルTシャツ(にぎてぃ〜)

『仁岸湯』では毎回異なるデザイナーさんがイラストを描いているオリジナルTシャツが販売されています。

写真のTシャツは新作で、今回は仁岸湯とおしゅしのコラボTシャツの第二弾。YBIさんに書き下ろしてもらったそうです!とっても可愛いですよね。

着心地も軽く、お風呂上がりでもゆったりさらっと着られます。

大人気ですぐに売り切れてしまうので、是非公式オンラインショップまたは『仁岸湯』でゲットしてみてください!

公式オンラインショップ:https://nigishiyu.official.ec/

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『仁岸湯』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♪

引き続きPM9:00を卸していただける銭湯様、サウナ施設様も募集しております。

下記フォームよりお問い合わせください。

お問合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiFtZI37fLBby2_lxbsmc604iYF0oJr4npm0_wCH47vggNQ/viewform

最後まで読んでいただきありがとうございました!いかがだったでしょうか?

次回の【TOTONOI magazine by OFF COLA】もお楽しみに♪

The post 【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.4】炭酸泉やアツアツのサウナが魅力の下町銭湯『仁岸湯』のおすすめポイント! first appeared on 東京銭湯 - TOKYO SENTO -.