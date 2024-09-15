¹­Åç¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡¢DeNA¡¦µÈÌî¸÷¼ù(C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¹­Åç¡ÝDeNA¡×

¡ã9·î15Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡23²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§DeNA¡¡¸å¹¶¡§¹­Åç

¢¡ ¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×

¡ÊÃæ¡Ë½©»³

¡ÊÊá¡ËºäÁÒ

¡Ê°ì¡ËÆ²ÎÓ

¡Ê±¦¡ËÌî´Ö

¡Ê»°¡Ë¾®±à

¡ÊÍ·¡ËÌðÌî

¡Êº¸¡ËËöÊñ

¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ

¡ÊÅê¡Ë¾ï×¢

¢¡ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º

¡Ê±¦¡Ë³á¸¶

¡ÊÆó¡ËËÒ

¡Êº¸¡Ëº´Ìî

¡Ê°ì¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

¡Ê»°¡ËµÜ粼

¡ÊÊá¡Ë»³ËÜ

¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶

¡ÊÍ·¡Ë¿¹·É

¡ÊÅê¡ËµÈÌî