¡Ö¿å¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡È´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡É¡×¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡¡Ö¿ÙÂÓÂ»½ý¤·¡¢È¢º¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬´í¤¦¤¤Áª¼ê¤â¡×
¡Ö1Ì¾¤Ï¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÇÈ¢º¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â´í¤¦¤¤¡×
¡¡Ë½¸ÀË½¹Ô¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡¢µó¶ç¤Ë¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿ÅÝ¤ìµßµÞÈÂÁ÷¡½¡½¡£º£Ç¯100²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÍ¥¾¡11²ó¡¢½Ð¾ì²ó¿ô65²ó¤ò¸Ø¤ë½çÅ·Æ²Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡£¤½¤ÎÌ¾Ìç¤Çß·ÌÚ·¼Í´¡¦Ì¾ÍÀÁí´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤È¸«Ê¶¤¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£½µ´©¿·Ä¬¤ÎÊóÆ»¸å¡¢ß·ÌÚ»á¤ÏÌ¾ÍÀÁí´ÆÆÄ¤Î¿¦¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÎ¦¾åÉôÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¸½ÌòÉô°÷¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¥¤ë¡¢½³¤ë¤ÎË½¹Ô¡×¤â¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ß·ÌÚÌ¾ÍÀÁí´ÆÆÄ
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤¬°ìÃëÌë¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤Àµ÷Î¥¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯250¼þÊ¬¡£°ìÊý¡¢º£²ó¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢30Ê¬Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯25¼þÊ¬¡¢Ìó10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁö¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¸å¡¢ÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤¬É¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆÅÝ¤ì¡¢¿ô½½Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼Ô¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢½çÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¤µ¤ë¸½ÌòÉô°÷¤À¡£
¡ÖÎÀ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éô°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Ì¾¤¤¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á1Ì¾¤Ï¿ÙÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢È¢º¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â´í¤¦¤¤¾õ¶·¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿å¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡È´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡É¡×
¡¡»ö·ï¤Ï6·î26Æü¡¢ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Ë¤¢¤ë½çÂç¤µ¤¯¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Éô¤Î¼Â¼ÁÅª¥È¥Ã¥×¤ÇÌ¾ÍÀÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëß·ÌÚ·¼Í´»á¡Ê80¡Ë¤Î»Ø¼¨¤Î²¼¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÂç²ñ¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Éô°÷¤é¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿ÊÌ¤ÎÉô°÷¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö10¿Í°Ê¾å¤ÎÉô°÷¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ß·ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é ¡ÈÈ¢º¬¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¾¡É¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÅâÆÍ¤Ë1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡Ê10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÁö¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ÎÎý½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Éô°÷¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÂÎ¤ÎÄ´À°¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê²×¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½¸¹ç»þ´Ö¤Ï16»þ²á¤®¤ÈÍ¼Êý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤É¤¯¾ø¤·½ë¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Éô°÷¤Ë¿å¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ß·ÌÚÁí´ÆÆÄ¤Ï¡È´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡É¤È·ã¹â¡£Î¾¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¤ò¼¨¤¹¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤ÆÀ©»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÒÃç´Ö¤äÀèÇÚ¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡¡Ä¹µ÷Î¥Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥¥·¥³¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÎ¾¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ß·ÌÚ»á¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÊì¹»¡¦½çÂç¤òÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç9ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ë¤Ï½éÂå¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿º£°æÀµ¿Í»á¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢ÀìÌ³Íý»ö¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿Ì¾Çì³Ú¤À¤¬¡¢½çÂç¤Ç¤Ï¡ÈÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡»ö·ï¸å¤Ë³ØÆâ¤Ç½Ð²ó¤Ã¤¿¡ÒÈï³²¼Ô¤È¤½¤ÎÃç´Ö°ìÆ±¡Ó¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯Ê¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢
¡Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤äÀèÇÚ¡¢¼ã¤¤ÀèÀ¸Êý¤¬²¥¤ë¡¢½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÁö¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ó
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¡¢ß·ÌÚ»á¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÉôOB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Öß·ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÈÊ¢¶Ú¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¢Éô¤ò¥°¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤·¤¿¤ê¡¢³×·¤¤Ç½³¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡È¤Ç¤¯¤ÎË·¤¬¡É¡È»È¤¨¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Î°µ¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÂçÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×
¡¡±ØÅÁ´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤âË½¸À¤òÍá¤Ó¡¢³ØÀ¸¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆ±Éô¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡Ö»³¤Î¿À¡×º£°æ»á¤Î·ÈÂÓ¤Ë²ÍÅÅ¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¸ý¤òÂù¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÅö¤Îß·ÌÚ»á¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¡£¤´ËÜ¿Í¤Ë¼«ÂðÁ°¤ÇÄ¾·â¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡ÖÂçÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£Âç²ñ¸å¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤òÁö¤ì¤Ð¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡£Áö¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥ë¥¹¥ª¥¥·¥á¡¼¥¿¡¼¤ÇÂÎÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼þ²óÃÙ¤ì¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤µ¤¤¤È±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£µë¿å¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤é¼è¤é¤»¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï¡ÈÎÃ¤·¤¤¤«¤é¤è¤¤¤À¤í¤¦¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÈ¢º¬¤äÍ½Áª²ñ¤â1²ó¤·¤«µë¿å¤·¤Ê¤¤¤è¡©¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊ£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£Îý½¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍâÆü¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ½ªÎ»¸å¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£º£¡¢½é¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸åÆü¡¢¸½¾ì¤«¤éÇ®Ãæ¾É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·Ú¤¤´¶¤¸¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£Îý½¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¡¡½çÂçËÜÉô¤Ë¤âÌä¤¦¤È¡¢
¡ÖÁª¼ê¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤Î¸µ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Áª¼ê¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ß·ÌÚÆÃÇ¤¶µ¼ø¤«¤é¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î»ØÆ³¤«¤éÂà¤¯¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤ÏÁí¹ç17°Ì¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤Î³ÍÆÀ¤¹¤é¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½çÂç¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¤Îë§¡Ê¤¿¤¹¤¡Ë¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¸åÊÔ¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é»ØÆ³¡É¤ò¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁí´ÆÆÄ¤ÎÁÇ´é¡¡¡Ö¡È´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡É¤È·ã¹â¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢ß·ÌÚ»á¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯9·î12Æü¹æ ·ÇºÜ