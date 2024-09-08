広島vs名古屋 スタメン発表
[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Eピース)
※18:30開始
主審:西村雄一
副審:野村修、西村幹也
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 66 川辺駿
MF 24 東俊希
FW 30 トルガイ・アルスラン
FW 51 加藤陸次樹
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 7 和泉竜司
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 55 徳元悠平
MF 17 倍井謙
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※18:30開始
主審:西村雄一
副審:野村修、西村幹也
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 66 川辺駿
MF 24 東俊希
FW 30 トルガイ・アルスラン
FW 51 加藤陸次樹
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 21 田中雄大
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 66 山中亮輔
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 7 和泉竜司
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 55 徳元悠平
MF 17 倍井謙
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太