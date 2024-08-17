イプスウィッチvsリバプール スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](Portman Road)
※20:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 L. Woolfenden
DF 24 ジェイコブ グリーヴズ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム モルシ
MF 7 W. Burns
MF 10 C. Chaplin
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 25 マッシモ ルオンゴ
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 13 シエラン スリッカー
DF 15 C. Burgess
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 11 M. Harness
MF 14 J. Taylor
MF 23 S. Szmodics
FW 16 Ali Al-Hamadi
監督
Kieran McKenna
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
※20:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 L. Woolfenden
DF 24 ジェイコブ グリーヴズ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム モルシ
MF 7 W. Burns
MF 10 C. Chaplin
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 25 マッシモ ルオンゴ
控え
GK 13 シエラン スリッカー
DF 15 C. Burgess
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 11 M. Harness
MF 14 J. Taylor
MF 23 S. Szmodics
FW 16 Ali Al-Hamadi
監督
Kieran McKenna
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります