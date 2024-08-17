[8.17 プレミアリーグ第1節](Portman Road)

※20:30開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 3 リーフ・デイビス

DF 6 L. Woolfenden

DF 24 ジェイコブ グリーヴズ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 5 サム モルシ

MF 7 W. Burns

MF 10 C. Chaplin

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 25 マッシモ ルオンゴ

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 13 シエラン スリッカー

DF 15 C. Burgess

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 11 M. Harness

MF 14 J. Taylor

MF 23 S. Szmodics

FW 16 Ali Al-Hamadi

監督

Kieran McKenna

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 7 ルイス・ディアス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります