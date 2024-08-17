YS横浜vs讃岐 スタメン発表
[8.17 J3第24節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 14 脇坂崚平
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 82 後東尚輝
MF 4 土館賢人
MF 8 柳雄太郎
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 14 吉田陣平
MF 23 岩岸宗志
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 47 西野奨太
MF 7 江口直生
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 60 森川裕基
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 14 脇坂崚平
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 82 後東尚輝
MF 4 土館賢人
MF 8 柳雄太郎
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 14 吉田陣平
MF 23 岩岸宗志
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 47 西野奨太
MF 7 江口直生
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 60 森川裕基
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志