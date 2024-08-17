[8.17 J3第24節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 3 藤原拓也

DF 5 大嶋春樹

MF 14 脇坂崚平

MF 30 小島秀仁

MF 32 松村航希

MF 33 橋本陸斗

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 9 萱沼優聖

控え

GK 82 後東尚輝

MF 4 土館賢人

MF 8 柳雄太郎

MF 10 山本凌太郎

MF 18 藤島樹騎也

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

監督

倉貫一毅

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 3 宗近慧

DF 16 奥田雄大

DF 24 深港壮一郎

MF 6 長谷川隼

MF 8 森勇人

MF 11 吉田源太郎

MF 14 吉田陣平

MF 23 岩岸宗志

MF 66 内田瑞己

FW 30 丹羽詩温

控え

GK 32 松原快晟

DF 47 西野奨太

MF 7 江口直生

MF 10 川西翔太

MF 13 前川大河

MF 60 森川裕基

FW 26 小山聖也

監督

米山篤志