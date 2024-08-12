¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¤±¤ó¤«¡×µÞ³È»¶¤¹¤ë¥Ç¥Þ¾ðÊó¤ËµåÃÄ¤¬°ÛÎã¤ÎÃí°Õ´µ¯¡¢¥Ý¥¹¥È¼ç¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤Î¡ÈÅ¥»Å¹ç¡É
10Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤¬¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿
¡¡8·î10Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥ÆÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¤¢¤ë¾ðÊó¤¬SNS¤ò¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î´Ö¤Ç¤±¤ó¤«¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ô¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¡Õ¡ÔÅÝ¤ì¤Æ¸åÆ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¡Õ¡Ô´°Á´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ëÁê¼ê¤ËÃË¤¬ÄÉ·â¡Õ¡Ô¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¶á¤¯¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËAED»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¶î¤±¹þ¤à¡Õ¡ÔµßµÞ¼Ö¤È·Ù»¡ÅþÃå¢ªÈÂÁ÷¡Õ¡Ô¿´ÇÙÄä»ß¡Õ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤±¤ó¤«¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢µßµÞ¼Ö¤Î²èÁü¤Ï¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ô¡Á¤é¤·¤¤¡Õ¡Ô¡Á¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ç¥Þ³È»¶¤ÎÅµ·¿¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Íâ11Æü¤Ë¤«¤±¡¢X¤Ç¤Ï¥Ç¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£
¡Ôµ»ö¤ò¸«¤ë¸Â¤ê·ö²Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ìÊýÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¡Õ
¡Ô¿¿µ¶¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ç¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤Æ°Õ¼±¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤Ç²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÈï³²¼Ô¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤é¤·¤¤¡Õ
¡Ô»Ò»ý¤Á¤Ç²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¿Èï³²¼Ô¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ç¡¡AED¤Þ¤Ç»È¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¡Ë½¹Ô¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¡¿Í¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡¡µåÃÄ¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤ÈÁû¤®»Ï¤á¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â½Ð»Ï¤á¤¿11Æü16»þ¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤¬Àµ¼°È¯É½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ô8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë»î¹ç¸å¤Î³°¼þ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ1Ì¾¤ÎÊý¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ¤Ï½ª¤¨¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ï»î¹ç´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¤ËÂ§¤ê¡¢º£¸å¤Î½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÔËÜÍè¡¢µå¾ì¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¾å¤Ç»ö¼Â¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤áÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢²±Â¬¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò³È»¶¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ô¥Ç¥Þ¤ò½ñ¤¯¤Ê¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¼ç¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å¥»Å¹ç¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔºòÆü¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬X¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¿´ÇÙÄä»ß¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»ö¤ÏÁ´¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¿¤À¤Î²±Â¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡¡âñ¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤¯¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤»ö¤òÍÆ°×¤Ë¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò³È»¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿²¿¤È¤â¡¡À¤¤âËö¤À¤ÊËÜÅö¤Ë¡Õ
¡¡¾ðÊó¤ò½ñ¤¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£