アントレ・ラボコーポレーションは、ビジネスパーソンを対象とした『戦略的雑談研修セミナー』を2024年9月10日に東京都・御茶ノ水のワイム貸会議室で開催します。

アントレ・ラボコーポレーション『戦略的雑談研修セミナー』

■セミナー概要

タイトル:戦略的雑談研修セミナー

開催日時:9月10日(火) 15:00〜17:00(14:50受付開始)

会場 :ワイム貸会議室お茶の水 ROOM C

(〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-20

お茶の水ユニオンビル4F)

アクセス:JR中央線「御茶ノ水」駅 徒歩5分

参加費 :無料(研修導入検討のための視察参加に限る)

参加条件:ビジネスパーソン(同業他社の方はご遠慮ください)

定員 :15名

主催 :アントレ・ラボコーポレーション

<お申込み方法>

研修サイト : https://prolabo.entrelabo.co.jp/public

<プログラム>

第1部 「はじめに 雑談に戦略を加えると」

第2部 「雑談のさりげない3つの基本テクニック」

第3部 「上司にも得意先にも好かれる力を爆上げする技術」

第4部 「プロが使う、チコちゃん流「質問術」」

第5部 「終わりに 明日から職場で始めよう「戦略的雑談」」

*体験セミナーなので内容を説明し、研修でのワークショップの一部を体験できます。

■『戦略的雑談研修セミナー』について

オンライン主体からリアルな対面へとシフトする現代のビジネス環境で、雑談の重要性が再認識されています。

本セミナーでは、リアルとオンラインの両方で効果的に雑談を活用し、人間関係を円滑に構築するための最新の雑談スキルを習得します。

雑談の基本から応用まで、幅広いテクニックを学べる機会です。

セミナーの対象者 :ビジネスパーソン、特に経営者・管理職

セミナーで身につく知識:雑談スキル、コミュニケーション技術

開催の趣旨 :雑談を通じたビジネスコミュニケーションの向上

大まかなセミナーの流れ:基本から応用までの雑談テクニックを学ぶ

これまでの開催回数 :2回目

■講師プロフィール

栗原 典裕氏(青山コミュニケーションセミナー 代表)

青山学院大学法学部卒業後、大手証券会社に入社。

その後、株式会社栄光【栄光ゼミナール】に転職し、人材研修の責任者として、多数のカリスマ教師、人気講師を育成。

2004年に青山学院大学OB会で「話し方」を教え始めたのをきっかけに青山コミュニケーションセミナーをスタート。

「性格分析」を土台にした「話し方」によって、受講生が大手航空会社の【キャビンアテンダント(CA)】、デザイナーなどで成功した実績を持つ。

著書に「「気まずい沈黙なし」でどんな人とも120分話が続く会話術」「「また話したい」と思われる人の会話のルール43」など多数。

