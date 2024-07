レディー・ガガ(38)が、2020年から交際している実業家マイケル・ポランスキー氏(46)と婚約したことが明らかになった。パリ・オリンピックの開会式でパフォーマンスを披露したガガは後日、ガブリエル・アタル仏首相と対面した際にマイケル氏を「私のフィアンセ」と紹介していた。2人は2019年末にロマンスが噂され、その後順調に交際を続けてきた。今年4月には、ガガが左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪を着けている姿が目撃され、婚約説が浮上していた。

レディー・ガガは、26日(以下、現地時間)に開催されたパリ・オリンピック開会式のオープニングを飾った。セーヌ川のほとりの特設ステージに登場したガガは、パリ2024のプレミアムパートナー「ディオール」で特注した黒いドレスを纏い、仏歌手ジジ・ジャンメールの『Mon truc en plumes』を熱唱。フランスのキャバレーからインスピレーションを得た、華やかなパフォーマンスを披露した。パリ2024の開会式で大役を果たしたガガは、ガブリエル・アタル仏首相に対面した際に長年の恋人マイケル・ポランスキー氏を「婚約者」として紹介したことが明らかになった。アタル首相が28日に自身のTikTokで公開した動画には、水泳競技場の観客席でガガと対面した様子が映っている。ロングヘアをポニーテールにしたガガは、サングラスをかけて「チームUSA」のジャンパーを着ている。ガガはスーツ姿のアタル首相とハグをした後、隣にいるマイケル氏を「私のフィアンセ(婚約者)です」と紹介した。その後、アタル首相は黒いベースボールキャップを被ったマイケル氏と固い握手を交わしていた。ガガとマイケル氏の広報担当者は、この件についてコメントを発表していない。ガガとマイケル氏は、2019年末に米ラスベガスで開催された大晦日パーティでキスをする場面が激写され、ロマンスが浮上した。その数週間後、スーパーボウル前夜に開催されたショーに出演するためマイアミ入りしていたガガが、滞在先のバルコニーでマイケル氏との仲睦まじい様子を目撃され、交際説に拍車がかかった。すると後日、ガガは自身のInstagramでマイケル氏の膝の上に座るツーショットを公開し、「私達、マイアミを満喫したわ」と言葉を添えた。これによりガガは、2人が恋人同士であることを公にした。2021年1月には、ガガがワシントンD.C.で開催されたジョー・バイデン大統領の就任式に招かれ、パフォーマンスを披露。マイケル氏はガガの姿を見守っており、ガガが国歌独唱を終えると、マスク姿のままでキスをする姿が大きな話題となった。その後、2人は順調に交際を続け、一緒に外出する姿が何度も目撃された。今年4月には、ガガが左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪を着けている姿が目撃され、2人の婚約説が浮上した。5月には、ガガが妹でファッションデザイナーのナタリー・ジャーマノッタさん(32)の結婚式リハーサルに出席する姿が目撃された。この際、ガガの腹部がふっくらしていたことから、マイケル氏との第1子を「妊娠しているのではないか」と囁かれていた。後日、ガガは自身のTikTokで公開した自撮り動画に「妊娠なんかしてないわ」と言葉を添え、噂を否定した。今月8日、ガガは米ラスベガスでのジャズ&ピアノ定期公演の最終日前日を迎えた。パフォーマンス中にガガはマイケル氏に「私のミスター」と呼びかけ、観客から声援が送られる場面もあった。マイケル・ポランスキー氏はハーバード大卒のエリートで、「Napster」や「Facebook」など大手テック企業の共同設立者であるショーン・パーカー氏と共同で財団「Parker Group」を設立した。同財団は、生命科学やグローバルな公衆衛生、市民活動、芸術を支援する慈善団体である。さらにマイケル氏は、サンフランシスコを拠点にがん治療研究を支援する団体「Parker Institute for Cancer Immunotherapy」の役員も務めている。画像2、3枚目は『Lady Gaga Instagram「I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year.」「Day 6 of self-quarantining!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)