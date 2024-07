プールサイドにサウナを新設！ガーデンテラス福岡ホテル＆リゾート

ガーデンテラス福岡ホテル&リゾートは、2024年夏、新たな魅力を加えた屋外プールと共に、贅沢なリゾート体験を提供しています。

所在地: 〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-3-55

TEL : 092-881-0067

電話受付時間【平日10:00〜19:00/土日9:00〜20:00】

URL :

https://www.gt-fukuoka.net/

■プールサイドにサウナを新設

姉妹館であるガーデンテラス長崎およびガーデンテラス佐賀で好評のサウナを、プールサイドに新設。

サウナポンチョやサウナハット、サウナ用のドリンクなどを用意していますので、快適に利用できます。

リフレッシュした後は、プールで爽快なひとときを楽しめます。

サウナオープン日:2024年8月10日

※水着はご持参ください

8/10オープン 新設 テラスサウナ(2)

■プールサイドで朝食を楽しむ、夏限定の朝食プラン

ガーデンテラス福岡の夏限定朝食プランでは、朝の光が優しくさしこむプールサイドにて朝食を楽しめます。

朝陽がきらめく水面を眺めながら、厳選された新鮮食材の特製朝食をピクニックバスケットに入れて用意しますので、お好きな場所で楽しめます。

詳細はこちらを確認してください。

https://reserve.489ban.net/client/gt-fukuoka/0/detail/861251

■選べるサプライズやプールサイドでの特典が付いた、夏ならではの記念日プラン

夏の記念日をさらに特別なものにする、宿泊プランも用意しました。

博多和牛も楽しめる鉄板焼きディナーや選べるサプライズ、さらに夕食後には、プールサイドでアフタードリンクと食後のオードブルを楽しみながら、二人だけのロマンチックな時間を過ごせます。

詳細はこちらを確認してください。

https://reserve.489ban.net/client/gt-fukuoka/0/detail/861189

この夏、ガーデンテラス福岡ホテル&リゾートで特別なひとときをぜひ過ごしてくださいね!

