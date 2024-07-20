[7.20 J3第22節](Axis)

※19:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 16 丸山壮大

DF 42 金浦真樹

MF 8 田中恵太

MF 9 富樫佑太

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 17 小澤秀充

MF 34 曽我大地

FW 18 田中翔太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 3 坂本敬

MF 11 東條敦輝

MF 32 伊川拓

FW 7 松木駿之介

FW 13 高尾流星

FW 19 三木直土

監督

林健太郎

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 3 藤原拓也

DF 5 大嶋春樹

MF 7 菊谷篤資

MF 32 松村航希

MF 33 橋本陸斗

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 9 萱沼優聖

FW 18 藤島樹騎也

控え

GK 21 高橋クリス

MF 4 土館賢人

MF 14 脇坂崚平

MF 22 大竹優心

MF 23 道本大飛

MF 25 西山峻太

FW 11 ピーダーセン世穏

監督

倉貫一毅