鳥取vsYS横浜 スタメン発表
[7.20 J3第22節](Axis)
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
FW 7 松木駿之介
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 18 藤島樹騎也
控え
GK 21 高橋クリス
MF 4 土館賢人
MF 14 脇坂崚平
MF 22 大竹優心
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
FW 7 松木駿之介
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 18 藤島樹騎也
控え
GK 21 高橋クリス
MF 4 土館賢人
MF 14 脇坂崚平
MF 22 大竹優心
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅